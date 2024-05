Astrotarocchi 28 maggio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 28 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci sono gratificazioni lavorative in arrivo, e anche notizie d’affetti, direi che e’ un momento bello ricco di emozioni da vivervi a 360 gradi, la giornata e’ ottima

Toro probabile aspettate notizie di qualcuno per un incontro, questo ci sara’ probabile di sera ( non necessariamente sara’ cosi ) e ci saranno delle scelte da fare, ci sono nuovi inizi molto promettenti, la giornata e’ buona

Gemelli ci sono trasferimenti in vista o magari cambi d’idea che comunque avranno successo, ci sono anche notizie molto positive al riguardo di qualcosa che vi ha preoccupato, si risolve e si iniziera’ di nuovo a sorridere, la giornata e’ positiva

Cancro arriva un appuntamento e anche un messaggio, l’appuntamento potrebbe e’ qualcuno che inizia a corteggiarvi, e a voi poi la scelta, il messaggio e’ qualcosa di molto positivo, si tratta di una schiarita su una questione che e’ stata molto confusa e comunque la giornata va abbastanza bene

Leone la fortuna e’ dalla vostra parte e una questione si mette a posto con una stretta di mano, e questo e’ dovuto all’aiuto di qualcuno che voi fornira’ una dritta, o vi dara’ un idea e comunque la giornata e’ buona

Vergine un nuovo progetto parte e inizia alla grande, se si tratta di compravendita c’e’ una bella riuscita e realizzazione, unica accortezza non fate sapere gli affari vostri a nessuno, uscirebbe subito l’invidia, continuate senza troppo clamore, la giornata e’ positiva

Bilancia per voi le buone energie sono intorno a voi, arrivano segnali chiari della strada da intraprendere, non esitate sanno bene qual’e’ la cosa migliore per voi, concedete un minimo di credibilita’ e vedrete che non ve ne pentirete, la giornata e’ positiva

Scorpione la voglia di pungere e’ forte, ma considerando che dovete anche sprecare energie, per chi non se la merita tanta importanza, ignorate qualunque cosa e andate avanti, ci pensa poi la vita a sistemare le questioni, la giornata e’ un po’ su e giu’

Sagittario arrivano soprese inaspettate, forse qualche regalo o qualcosa che comunque a voi fara’ molto piacere e questo cambio improvviso vi fa entrare nel pallone piu’ totale, cercate di ritornare con i piedi a terra, la giornata presenta…farfalle allo stomaco

Capricorno giornata impegnativa dove c’e’ molto da fare ma anche tanta stanchezza, sicuramente dovrete seguire un po’ la giusta direzione, e riuscirete comunque a fare tutto, la giornata e’ faticosa ma produttiva e molto

Acquario c’e’ una bella protezione ad aiutare i momenti che appaiono poco felici, e se ascoltate bene un aiuto arriva sicuramente a tirare su il morale, ed ad aggiustare qualcosa che un po’ di agitazione ve la mette, in giornata si risolve qualcosa

Pesci arriva per voi un beneficio che il destino decide di donarvi, e anche la forza e il coraggio di combattere e risolvere le situazioni, avrete dei bei risultati, e la giornata e’ buona



Buon Martedi a tutti



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹