Astrotarocchi 28 gennaio 2023

di Cristina Olmi

-Ariete possono esserci dei momenti veramente belli, in cui potrete rilassarvi e godervi un po’ di tranquillita’

-Toro la chiave del successo in amore sta nella pazienza e nella fedelta’ alle vostre idee e nel mostrare la propria luce, vedrete che i risultati non tarderanno a riservare

-Gemelli ci sono notizie che arrivano da parte di piu’ persone che un po’ vi faranno pensare se non siete convinte andate oltre

-Cancro c’e’ un rallentamento nella vita sociale e nelle amicizie, avete voglia di casa e tranquillita’, se cosi sentite, fate bene a farlo

-Leone a volte conviene vedere piu’ lontano che accontentarsi delle piccole vincite, se guardate distante capirete anche come arrivare alle vostre mete, con tenacia e pazienza tutto e’ possibile

-Vergine quello in cui voi credete fermamente sara’ quello che avverra’, i miracoli non sempre accadono, ma se ci credete davvero potrebbe anche succedere che accada sul serio, lavorate sulla visualizzazione

-Bilancia le ali non sono fatte per rimanere fermi, iniziate a muovervi e a volare sopra le vostre mete, e a capire come arrivarci, se v’impegnate senza pensare non ce la faccio, ce la farete eccome

-Scorpione il vostro passato non lo potete cambiare ma potete disegnare il vostro futuro, iniziate a stabilire’ delle priorita’ e vedrete che a mano a mano che salite arriverete dove volete voi, e senza tantissimo sforzo

-Sagittario le prove servono per fortificarci non per distruggerci, smettete di guardare alle ferite e guardate avanti, ci sono pagine che vanno ancora scritte e le potete scrivere solo voi, con il vostro amore per voi stesse

-Capricorno a volte capita che qualcuno ha necessita’ di essere scosso perche’ la parte migliore di se e’ finita in fondo, succedera’ che qualcuno verra’ a dirvi qualcosa, aiutatelo ad uscire dal fondo del pozzo

-Acquario c’e’ un detto che dice che l’uccellino posato sul ramo, non ha paura che questo si spezzi, perche’ ha fiducia nelle sue ali, abbiate fiducia sapete volare benissimo, specie quando qualcosa non vi piace, volate alto

-Pesci le grandi rivoluzioni nascono da dentro, metteteci tutte voi stesse per arrivare a rinascire, oltre le difficolta’ c’e’ un mondo bellissimo, l’amore per voi stessi

Vi auguro una buona giornata

