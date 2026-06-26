Astrotarocchi 27 giugno 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 27 Giugno 2026

🌻ARIETE =Quando il 4 di Spade incontra il 4 di Coppe, l’universo vi sta imponendo uno stop totale. Il 4 di Spade vi chiede di riposare la mente, staccare la spina e recuperare le energie dopo un periodo di forte stress. Non forzate le cose e non cercate stimoli a tutti i costi: questo momento di chiusura e di parziale isolamento vi serve per ripulire la mente dai vecchi schemi. Accogliete questa tregua senza sensi di colpa.

🌻TORO =Quando La Ruota della Fortuna si unisce al Cavaliere di Coppe, l’universo decide di accelerare i tempi e di portarvi una bellissima svolta emotiva. La Ruota indica che il vento sta cambiando, i blocchi svaniscono e la fortuna si rimette in movimento a vostro favore. A cavalcare questa splendida energia arriva il Cavaliere di Coppe, il messaggero del cuore, dei sentimenti puri, delle proposte romantiche e delle buone notizie. La fortuna vi porta l’amore e la gioia che meritate!

🌻GEMELLI =Lanciatevi con fiducia verso il nuovo, ma muovete i passi con calcolata fermezza: il successo si costruisce un mattone alla volta! Il Matto vi porta un’ondata di aria fresca, libertà e il coraggio di ricominciare da zero, spingendovi a fare quel salto nel vuoto o a seguire un impulso senza troppe paure o condizionamenti. Ma a bilanciare questa energia così imprevedibile arriva il Cavaliere di Denari, l’alleato più solido, paziente e determinato del mazzo. Fidatevi dell’istinto, ma pianificate i dettagli con cura. Avete il coraggio di osare e la forza di realizzare!

🌻CANCRO = Smettete di guardare l’orizzonte e prendete in mano il timone: avete il potere e la visione per dominare la scena!

Il 2 di Bastoni vi mostra in una fase di pianificazione strategica: siete al bivio, state valutando il mondo intero dalle vostre mura e decidendo quale direzione dare ai vostri progetti. Ma la stesa fa un salto di qualità enorme con l’arrivo del Re di Bastoni, il leader carismatico, l’uomo d’azione, coraggioso, passionale e sicuro di sé.

Questa combinazione eccezionale vi dice che il tempo dei dubbi, delle attese o della semplice progettazione è scaduto. Prendete una decisione audace, agite con determinazione e fate valere la vostra autorità: avete il fuoco sacro dentro e nulla può fermarvi!

🌻LEONE =Quando Le Stelle si uniscono al Sole, assistiamo all’allineamento perfetto dell’universo. Le Stelle portano la fine della notte, la speranza ritrovata, la protezione celeste e il destino che torna a sorridervi, sussurrandovi che i vostri sogni sono giusti. Questa meravigliosa promessa viene immediatamente amplificata e resa concreta dal Sole, la carta più bella del mazzo, simbolo di chiarezza totale, gioia pura, calore, trionfo e rinascita. È il momento di splendere, di mostrare al mondo chi siete e di accogliere una felicità immensa e meritata. L’universo ha ascoltato le vostre preghiere!

🌻VERGINE =Il 3 di Coppe apre la stesa con un’energia splendida di condivisione, allegria, brindisi e celebrazione in mezzo alle persone care. Questa atmosfera di festa viene investita dalla potenza del Giudizio, l’arcano della rinascita, della liberazione definitiva, della verità che trionfa e di una svolta risolutiva che arriva dall’alto (una vera e propria chiamata del destino). È l’arrivo di una bellissima notizia, di un verdetto favorevole o di un chiarimento che vi restituisce la dignità e la gioia di vivere. Il passato non fa più male, il verdetto è vostro e il futuro vi sorride: alzate i calici, la vostra rinascita è ufficiale!

🌻BILANCIA =Il 9 di Coppe rappresenta la carta dei desideri esauditi, della pienezza emotiva, della soddisfazione personale e del benessere. Accanto a questo splendido traguardo si schiera Il Mago (l’Bagatto), l’arcano dell’inizio, dell’abilità, del talento e della capacità di manifestare la propria volontà usando intelligenza e risorse personali, non dovete più aspettare che la fortuna bussi alla vostra porta: avete il potere assoluto di crearvela da sole! E’ ora di agire

🌻SCORPIONE = in questo momento non dovete agire d’impulso né cercare consigli all’esterno. C’è una situazione che richiede uno studio attento, segretezza e massima discrezione. Fidatevi del vostro sesto senso e prendetevi il tempo necessario per riflettere: la verità sta per venire a galla da sola. Siete guidate da una saggezza immensa e spiritualmente protette. Il silenzio oggi è il vostro superpotere più grande!

🌻SAGITTARIO =siete davanti a un bivio, la strada giusta è solo quella dettata dai sentimenti autentici. C’è un nuovo inizio straordinario in arrivo: una dichiarazione d’amore, una riconciliazione profonda, una nascita o un progetto che vi farà battere fortissimo il cuore. Le vostre emozioni sono pure, l’intesa è totale e il calice della vostra vita si sta riempiendo di amore e benedizioni. Seguite l’istinto del cuore, non potete sbagliare!

🌻CAPRICORNO =se c’è qualcosa di ambiguo nell’aria o qualcuno che non la racconta giusta, non dovete subire. È il momento di tirare fuori la grinta: anticipate le mosse degli altri muovendovi rapidamente, con coraggio e senza esitazioni. Se avete scoperto un inganno o se una situazione vi va stretta, prendete le vostre cose e scattate in avanti verso nuovi progetti. La vostra energia e la vostra franchezza oggi bruciano ogni piccolo complotto o pettegolezzo. Siete più veloci e più furbi di chiunque altro!

🌻ACQUARIO =una situazione che stava correndo veloce (o una risposta che aspettavate a breve) ha subìto una frenata improvvisa e imprevista. L’universo vi sta dicendo che correre ora non serve a nulla: le cose sono temporaneamente congelate. Non lottate contro questo muro, ma accogliete la sosta forzata. L’Appeso vi chiede di ribaltare il vostro punto di vista, di guardare la situazione da un’angolazione completamente diversa e di lasciare andare il controllo. Spesso, fermarsi un attimo permette di vedere dettagli che nella corsa vi erano sfuggiti. Calma e pazienza: il movimento tornerà quando avrete capito la lezione!

🌻PESCI =avete finalmente il coraggio di lasciare andare ciò che è ormai morto e sepolto (un atteggiamento, un legame tossico o una situazione stagnante). Questo doloroso ma fondamentale “reset” vi conduce dritti verso una fase di grandissima sicurezza, pace in famiglia e gioia da festeggiare. State costruendo delle fondamenta solidissime per il vostro futuro. Il passato è passato, la terra è fertile e oggi si brinda a un nuovo, meraviglioso inizio. La tempesta è finita, la vostra casa è al sicuro!

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