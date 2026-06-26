Allarme caldo, proteggere il cervello e mangiare poco: ecco i consigli di Garattini

(Adnkronos) – “È fondamentale riparare il cervello e mangiare relativamente poco”. Sono questi alcuni dei consigli fondamentali, in un periodo dominato dal caldo record, che il professor Silvio Garattini raccomanda ai telespettatori nel corso della puntata de ‘La volta buona’ andata in onda oggi, venerdì 26 giugno.

Il farmacologo e ricercatore italiano, presidente dell’Istituto Mario Negri, spiega come queste temperature siano piuttosto “pericolose”: “Questo caldo intenso è nuovo. Non è qualcosa che abbiamo già vissuto in passato”. È importante, dunque, “ripararsi dal caldo. Bisogna stare molto attenti, perché il cervello è molto sensibile e possiamo subire importanti conseguenze”. Secondo Garattini è fondamentale uscire “solo quando la temperatura è più bassa” purché “ben protetti”.

“Non dimentichiamo – precisa – che utilizzare le creme con la protezione solare è utile per la cute, ma non per gli altri organi”. Per quanto riguarda l’alimentazione, il professore suggerisce di consumare sempre abbastanza frutta e verdura e ricordarsi di “non esagerare, mangiare sempre un po’ meno di quello che ognuno di noi si sentirebbe di gustare”.

Garattini – in collegamento con il salotto di Caterina Balivo – consiglia, inoltre, di rivolgersi al proprio medico se al momento si assumono farmaci: “Il caldo implica la vasodilatazione e dunque, l’abbassamento della pressione. Se si assumono farmaci antipertensivi è importante rivolgersi al proprio medico e chiedere parere, potrebbe essere molto utile diminuire le dosi”, spiega.

E ancora, il consumo di alcol dovrebbe essere limitato. Il professore ricorda che l’alcol è cancerogeno: “I liquori ad esempio sono cangerogeni al 40%. È vero che il vino ha una grande tradizione italiana, fa parte della nostra cultura, però bisogna essere consapevoli che sia cangerogeno”.

Tra i consigli di Garattini c’è poi quello di bere tanta acqua, e concedersi anche della caffeina perché – come ricorda – il caffè contiene delle sostanze antiossidanti: “Una tazzina dì caffè, soprattutto un espresso, contine relativamente poca caffeina, circa 30 mg di caffeina”. Dunque, se si bevono anche 3-4 caffè durante la giornata “vanno bene”.

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