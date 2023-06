🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 27 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete vi sentite un po’ in gabbia in questi giorni, ma arriva la buona sorte ad aiutarvi a liberarvi di qualcosa che pesa moltissimo ed e’ possibile anche una riconciliazione, quindi arriva aria nuova

🟧Toro dopo un lungo tunnel arrivera’ la luce, ma quella vera, dove sara’ possibile che arriverete anche a prendere quello che tanto desiderate, per molti non e’ solo un sogno, ma qualcosa che si concretizzera’ sul serio. Abbiate fede

🟨Gemelli il senso dell’ironia in questo periodo e’ un po’ appannato, ma tranquille ancora poco e si torna a ridere e scherzare, recupererete tutto il tempo perduto

🟪Cancro qualcuno di lassu’ vi da’ una mano e arriva il successo in qualche campo, quello in cui ambite di piu’, quindi animo e coraggio che tutto inizia a girare al meglio

🟧Leone arrivano per voi buone notizie e avete una gran voglia di una bella rinascita che e’ proprio auspicabile, il tunnel per voi e’ stato veramente lungo ed e’ ora di cambiare il passo e definitivamente

🟨 Vergine per voi in arrivo una bella sorpresa, un regalo o forse un’entrata extra inaspettata che solleva quanto meno l’umore che dovete tenere alto arriva a breve anche per voi la serenita’ che da un po’ manca

🟪Bilancia se c’e’ una conquista da fare, le uniche in questo momento in grado di farlo siete voi, quindi guardatevi intorno, c’e’ un mondo fuori, e in quel mondo qualcuno vi sta aspettando, diamoci una mossa

🟧Scorpione alcune notizie buone sono in arrivo per voi, se siete in attesa di qualcosa arrivano le risposte, a volte basta pazientare un po’ e si viene premiati, e’ proprio il caso vostro

🟨Sagittario Sono possibili per voi contatti con persone a cui tenete molto, ma anche con persone che non vedete e sentite da tempo, sara’ possibile una bella rimpatriata dove non mancheranno ne’ ricordi, ne’ grandi risate, e’ quello che ci vuole per voi

🟪Capricorno vete qualcuno che vi spia costantemente ma alla fine scoprirete anche chi e’, quindi capirete anche perche’ lo fa, basta aspettare e scoprirete che magari e’ uno ” spasimante ” ? Non lo so, fatecelo sapere

🟧Acquario e’ possibile che arriva un invito ” galante ” non rifiutate e sopratutto cercate di capire se veramente e’ serio o passa e va, in ogni caso se va bene a voi va bene a tutti

🟨Pesci qualcuno che vi ha fatto molto male, non pensate che il Karma non lo ripaghera’ con la stessa moneta, e’ solo questione di tempo ma ogni nodo tornera’ al pettine potete starne certi



🟪Buona giornata 🟧