Astrotarocchi 27 gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete giornata oggi la vostra tranquilla, in fase di riorganizzazione di alcune cose, di lavoro per chi lavora, unica cosa potrebbe farsi vivo qualcuno che non sentite da un po’ ma nulla di che, quindi approfittate anche per riposare

Toro dopo diversi alti e bassi riuscirete a comprendere alcune cose e sopra tutto da che cosa e’ dipeso, una volta trovata la motivazione si capira’ anche come agire e risolvere la questione, la giornata comunque e’ tranquilla

Gemelli c’e’ un po’ di ansia si ha poco spazio per fare quello che ritenete opportuno, qualche spesa in piu’ c’e’ stata, ma si tratta di piccole cose che a breve si sistemeranno, la giornata e’ un po’ alti e bassi ma nell’insieme buona

Cancro ci sono novita’ a livello lavorativo, o sociale quindi o un nuovo lavoro o nuove conoscenze, gli ostacoli per ora sono fermi quindi direi e’ il momento di muoversi velocemente e andare a conquistare quello che desiderate

Leone avete piu’ strade da prendere e la confusione e’ tanta fate prima chiarezza poi troverete la chiave giusta e risolverete, inoltre per chi lavora in proprio gli affari iniziano a marciare nella direzione giusta

Vergine per chi ha lavoro precario la situazione muta in meglio, si potra’ avere un contratto a tempo indeterminato. Per chi e’ gia’ stabile arrivano soluzioni a risolvere qualcosa che da’ filo da torcere, tranquilli con il tempo si risolve ogni cosa

Bilancia ci sono riconoscimenti per voi che al momento sono fermi ma non tardano ancora molto ad arrivare, e inoltre arriveranno nuove possibilita’ da valutare bene ed eventualmente scegliere la cosa migliore per voi

Scorpione e’ una giornata la vostra molto movimentata ma tranquilla, farete le cose con calma e bene, arrivano notizie di amici e ci si rilassera’ probabilmente insieme, ogni tanto ricordatevi di riposare

Sagittario qualche difficolta’ che vi trovate a dover affrontare sicuramente la superate, se avete in mente qualche nuovo progetto cominciate a studiarci e a pianificare a breve potrete cominciare a mettere le basi, sara’ un impresa ben riuscita

Capricorno siete in un momento di grande successo e di eventi che a cascata arriveranno, non badate troppo alla confusione che inevitabilmente si crea, andate oltre e pensate a voi, il resto si aggiustera’ comunque sia che ve ne preoccupate sia che non lo fate

Acquario dovreste rimanere sempre fedeli alla vostra idea, qualunque sia l’opinione altrui, specie se pensate di non avete torto, gli altri non stanno dentro di voi, se pensate che e’ giusto quello che fate, fatelo e lasciate andare i consigli non richiesti

Pesci il momento per voi e’ stato delicato, ora riposate e rilassatevi perche’ e’ giusto cosi, avete proprio bisogno di recuperare energie e rimettere in equilibrio diverse cose per poi essere pronti ai prossimi passi

Buona giornata

