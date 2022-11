Astrotarocchi: 26 novembre 2022

❤️Ariete ci saranno comunicazioni che vi faranno gettare le basi per andare incontro a qualcuno, forse se fin’ora c’e’ stata l’impossibilita’ una strada si apre, potreste avere delle conversazioni dove poi e’ necessario spostarsi velocemente, potrebbe qualcuno partire per un viaggio in aereo, comunque una giornata dinamica dove molto favoriti sono i dialoghi e le chiacchiere

🧡Toro Navigate per mari tranquilli, puo’ salire un po’ di nostalgia oppure arrivano dei riconoscimenti che possono essere lavorativi o familiari, attenzione a qualche proposta che sembra allettante, in realta’ nasconde un tranello, specie per chi cerca lavoro non firmate nulla se non siete convinte

💛Gemelli e’ in arrivo per voi stabilita’, serenita’ e situazioni che finalmente vedono la luce del sole e si appianano c’e’ tantissima buona energia in arrivo sappiatela sfruttare al meglio che riuscite e approfittate per finire quello che fin’ora non avete finito.

💚Cancro arrivano per voi fortuna in tutti i settori economici lavorativi, per chi cerca lavoro a breve lo trovera’ e alcuni desideri verranno esauditi, ci sono successi che vi coglieranno di sorpresa e che proprio non ci pensate, afferrate cio’ che in questo periodo arriva, e godetevi tutti i colori di una primavera in autunno

💙Leone qualcuno sara’ molto gentile con voi, molto probabilmente per estorcervi qualcosa, un corteggiamento serrato affinche’ voi cediate alle sue lusinghe, attenzione ad improvvisi voltafaccia ( valido in tutti i campi ) siate cauti non provocate tensioni e litigi con l’amato state in guardia dai suoi artigli, potrebbero ferirvi senza provare alcun rimorso

💜Vergine qualcuno che sembra molto ingenuo in realta’ puo’ colpirvi all’improvviso alle spalle e ferire il vostro orgoglio, nonostante questo potreste decidere di andare avanti, fate attenzione non e’ persona questa della quale fidarsi, in una mano ha una carezza e nell’altra un pugnale

❤️Bilancia avete una fortissima protezione su voi sulla famiglia e sull’amore, se avete difficolta’ in questo momento a superare una sfida, chiedete aiuto ai piani alti, sicuramente un segnale, una mano vi viene incontro ad aiutarvi

🧡Scorpione qualcosa si sta ripetendo con troppa ciclicita’ e’ ora di rompere questo cerchio e di andare avanti, se non capiremo quello che ci deve insegnare, continuera’ a ripetersi attenzione a battibecchi e liti contro qualcuno che e’ prepotente, lasciatelo parlare da solo o sola e lo capira’ che e’ meglio evitare

💛Sagittario arrivano per voi buone e importanti notizie, chiarimenti in amore, c’e’ la possibilita’ che risolviate dei problemi, soddisfazioni in arrivo, ci sono possibili ritorni in coppia, o qualche prossima partenza per l’estero, e’ un momento di grande fermento

💚Capricorno dovrete essere pacati e lungimiranti i progetti vanno fatti valutando ogni cosa, i progetti che avete in mente di qualunque natura andranno in porto e’ solo questione di tempo e di burocrazia, laddove ovviamente vi necessita

💙Acquario alcune scelte fatte nel passato si riveleranno giuste se avete agito in maniera corretta se no, i conti dovranno pareggiarsi, detto questo avete la possibilita’ di mettere ogni cosa al suo posto se sapete che qualcosa l’avete sbagliato e volete potrete rimediare

💜Pesci oggi possibili soldi che entrano, o una piccola vincita, o un contratto vantaggioso che arriva a rimettere su le casse che ultimamente sono state tartassate, lentamente un po’ tutto si riaggiusta, cuore compreso

❤️Buona giornata🧡

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

