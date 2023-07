🌞🌞🌞🌞🌞Astrotarocchi 🌞🌞🌞🌞🌞

🌞🌞🌞26 luglio 2023 di Cristina Olmi 🌞🌞🌞



🌞Ariete e’ il lavoro che avete in testa ci saranno comunicazioni in merito e finalmente comincia a migliorare la situazione e sopratutto ad arrivare delle opportunita’ buone per voi

🌞Toro avete una diminuzione di qualcosa, ma da questo potrebbe nascere una buona occasione, quindi non abbattetevi se qualcosa non va, nulla capita per caso magari si aprono altre vie

🌞Gemelli C’e’ un nuovo progetto in arrivo anche se con ritardi contrattempi e ostacoli arrivano finalmente le notizie e tutto va nel verso che deve ci sono soddisfazioni e grandi posibilita’ di crescita adesso e’ il momento di agire

🌞Cancro siete con i piedi ben radicati a terra, e dovrete affrontare una delle tante sfide quotidiane, evitate di rimanere incantati da qualcosa che brilla ma che oro non e’, e cercate di superare velocemente gli ostacoli poi dovreste trovare la strada in discesa

🌞Leone l’amore e’ sempre un incognita che spaventa un po’, e per voi che non ci pensavate proprio a quanto sarebbe stato complicato, un po’ qualche problema lo crea, tranquilli troverete presto le risposte che vi necessitano e ve lo godrete

🌞Vergine ci sono per voi buone energie e aiuti insperati per qualcosa a cui non pensate ci sia una soluzione, e sara’ forte la sorpresa, magari sempre cosi

🌞Bilancia c’e’ una realizzazione riguardo uno spostamento / movimento di qualcosa o qualcuno che con voi realizza un progetto, comunque la giornata e’ positiva

🌞Scorpione attenzione a qualcosa o qualcuno che rema contro alcune vostre questioni, forse una relazione che sta nascendo o un progetto lavorativo, occhi aperti e tenete per voi i vostri programmi

🌞Sagittario c’e’ un cambio di rotta che deciderete di fare nella vostra vita, pensate di essere soli, ma la verita’ e’ che molti vi seguiranno perche’ amici leali e fedeli a voi, non sentitevi persi, non lo siete in realta’ e state andando verso la direzione giusta

🌞Capricorno arrivano conquiste in ogni settore in cui vi concentrate realmente, e anche i momenti bui, portano con se grandi rivoluzioni che possono essere capitanate solo da persone tenaci come voi, che aspettate a muovervi?

🌞Acquario siate prudenti in questo periodo non e’ il caso di stare con la testa fra le nuvole ( se ci state ovviamente ) e’ il momento di concentrarvi sulle cose concrete e se dovete cambiare qualcosa questo e’ il momento di farlo

🌞Pesci la giusta strada sembra persa, in realta’ non lo e’, c’e’ solo nebbia che presto si diradera’, per ora camminate con prudenza fino a quando non si vedra’ chiaro tutto il panorama



🌞🌞🌞Buona giornata 🌞🌞🌞