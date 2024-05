Astrotarocchi 25 maggio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 25 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete avete raggiunto ottimi traguardi, ma una volta goduto di questi, arrivano i cambiamenti, ed e’ in questa fase che vi trovate, non fuggite da questo stato di cose, rimanete tranquille e con la saggezza e i tempi giusti farete tutto quello che dovete, la giornata e’ di riflessione e di decisioni da prendere

Toro siete in fase di apprendimento, vi state impegnando davvero molto e questo portera’ anche a voi dei cambiamenti, che pero’ sono molto positivi, arriveranno degli aiuti che non v’aspettate, anche delle buone intuizioni e comunque ve la caverete molto bene, la giornata e’ impegnativa ma interessante

Gemelli siete in fase di quiete e riposo ma energia gia’ pronta a muoversi e’ in cammino, avrete una bella realizzazione, dove rientra la prosperita’, il guadagno, il successo, delle promozioni, quindi direi riposate perche’ poi ci sara’ un gran bel da fare, la giornata e’ di relax

Cancro per la paura di perdere delle sicurezze state tollerando cose che proprio fate una grande fatica, dovrete valutare cosa scegliere fra piu’ possibilita’ e usando anche un po’ di creativita’ direi che ci riuscite molto bene, vi lascerete dietro solo quello che non serve, la giornata e’ di ricerca di una strada migliore, e comunque e’ buona

Leone state cercando di cambiare qualcosa e state disperdendo tante energie ma il problema e’ che se forse le cose non cambiano ora, alcune ovviamente, potrebbe non essere il momento, accantonate qualche idea, arrivera’ anche per loro il momento giusto, la giornata e’ faticosa

Vergine siete in armonia in queste giornate, e dovrete comunque prendere delle decisioni, per vedere realizzate le vostre soddisfazioni, c’e’ dell’indecisione, ma sicuramente la vostra scelta la farete e sara’ quella che vi porta al successo, la giornata e’ comunque buona

Bilancia si abbandonano dei progetti e si cercano anche i motivi per cui non sono andati, perche’ forse l’Universo pensa per voi qualcos’altro ? Potrebbe essere cosi, sta di fatto che comunque uscirete da questo tunnel di domande e avrete di nuovo un bell’equilibrio e ci sara’ una bella ricompensa per il duro lavoro fatto, la giornata e’ buona

Scorpione attenzione a non battibeccare con nessuno e’ un momento in cui tutti sono un po’ nervosi e’ facile saltare per aria fareste meglio ad evitare e concentratevi sulle questioni economiche, che aumenteranno prossimi tempi, la giornata comunque e’ buona

Sagittario qualcosa di nuovo sta per iniziare, il sentimento verso questa cosa e’ davvero molto forte, farete anche dei cambiamenti rispetto a questa cosa, molto molto importanti, ed e’ giusto cosi, e’ un cambiamento che merita tanta cura, la giornata e’ buona

Capricorno con astuzia farete dei chiari discorsi che saranno ben compresi dalle persone a cui saranno indirizzati, le cose cambieranno decisamente in meglio, usate la diplomazia, non e’ necessario essere pesanti, la giornata e’ tranquilla

Acquario qualcosa vi fara’ cambiare direzione ma pensate bene prima di spostarvi dall’attuale porto che e’ sereno, andreste incontro si a grandi soddisfazioni, ma anche grandi sacrifici, quindi se siete disposti a sopportare la fatica, cambiate pure senza problemi, diversamente non mancheranno altre occasioni, la giornata e’ tranquilla

Pesci dovrete fare scelte determinate e chiare, soprattutto negli intenti dovete sapere verso dove vi dirigete e poi muovervi, ma nel contempo non fatevi fermare da nulla e da nessuno, e’ la vostra strada e se hanno dei problemi che non piace quello che fate, e’ un problema loro, non vostro, la giornata e’ tranquilla



Buona giornata



