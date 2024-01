Astrotarocchi 24 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualcosa vi ha un po’ deluso, ma accade anche questo la cosa importante e’ che per la giornata di oggi torna a splendere il sole, quindi ci sono buone opportunita, fortuna e tanta buona energia da investire sulle questioni sospese. Si risolvono alcune cose

Toro all’improvviso fate una scoperta veramente interessante e qualcosa finalmente vede una felice conclusione, avete fatto a suo tempo le scelte giuste, la giornata e’ molto positiva per voi

Gemelli fate attenzione c’e’ la tentazione di accettare qualche proposta dubbia, ma le lame suggeriscono di lasciar fare, potreste non essere, in futuro, cosi felici d’aver fatto questa scelta, meglio andare oltre

Cancro qualche complicazione, che appare senza soluzione c’e’, ci sono dei ritardi piuttosto rilevanti, ma si risolveranno invece bene e a vostro vantaggio, hanno bisogno di tempo, ma si sistemano

Leone lasciato alle ogni cosa sicuramente piano piano si ricomincia un nuovo ciclo che sara’ comunque piu’ positivo, a maggior ragione vista anche l’esperienza che e’ un ottimo bagaglio. La giornata e’ buona

Vergine si scopre qualcosa che non sapevate, un’intuizione vi porta a cambiare modo di vedere le cose, e a fare delle scelte che saranno nel tempo vincenti per voi, quindi ottima scelta quella di cambiare modo di vedere le cose, la giornata e’ un po’ alti e bassi

Bilancia qualcosa che non vi convince vi mette nelle condizioni di osservare attentamente quello che succede intorno a voi, all’improvviso decidete di cambiare delle cose, e fate bene e’ quello che vi permettera’ di realizzare una buona vittoria

Scorpione qualche spostamento e’ possibile verra’ rinviato, ma ci sono comunicazioni molto positive che arrivano e che comunque risolvono in positivo qualche problema, la giornata comunque e’ buona

Sagittario siete ben decise a mantenere le vostra idee e sono anche ottime idee, siete solide anche se a volte un po’ soffocate da tutto questo, ogni tanto azzardate un passetto in piu’ sicuramente non ve ne pentirete

Capricorno i cambiamenti di direzione in questo momento sono un po’ impediti da fattori esterni, ci vuole un po’ di pazienza e tutto si sistemera’, nel frattempo, studiate nuove strategie e idee, non appena vi sara’ possibile potrete metterle subito in atto

Acquario e’ una giornata che alterna momenti di alti e bassi d’umore, piccole questioni che arrivano e debbono essere risolte e quindi un po’ di fastidi ci saranno, ma si metteranno comunque a posto, e’ solo una giornata cosi

Pesci qualcosa si risolve ma un pensiero e’ rivolto a qualcuno a cui tenete molto, state tranquilli anche questo, pur richiedendo tempo si sistema, il frullatore della vita prima o poi si ferma e voi potrete finalmente stare tranquilli



Buona giornata



