Astrotarocchi 24 Gennaio 2023

-Ariete ci saranno importanti movimenti per quanto riguarda il lavoro, il consiglio della carta e’ di agire al massimo delle possibilita’ per ottenere cio’ che volete

-Toro pensate a qualcosa che e’ fermo, ma in realta’ siete piu’ vicini di quello che pensate alla meta, forse addirittura l’avete accanto

-Gemelli notizie da social o da lavoro, scelte da fare, agitazione e rinvio di qualcosa, e’ una giornata dove non avete molta voglia di fare qualcosa e probabile la rinvierete

-Cancro per voi sono pronti dei nuovi inizi, se per lavoro vi conviene chiedere, mandare curriculum, le possibilita’ ci sono basta cercare, se per altro si apriranno nuove strade da percorrere, sappiate afferrare l’occasione al volo

-Leone ci sono notizie di qualcosa che tenete d’occhio e si sta creando confusione, attenzione certe cose fatele da soli, l’invidia e’ sempre in agguato, chi fa da se fa per tre

-Vergine un piano che avete in mente e’ molto molto fortunato, mettetelo in atto senza continuare a riflettere e date il via alle danze

-Bilancia muovervi e’ diventato davvero un sacrificio, anche le idee cominciano a farsi sempre piu’ pesanti, per un giorno non decidete e non fate nulla, lasciate correre la mente e riposate

-Scorpione spostarvi per voi risulta essere agevole e sopratutto in buona compagnia ottenete tantissimo, quindi muovetevi e anche l’energia in questo modo si attiva, possono esserci colpi di fortuna

-Sagittario siete un po’ preoccupate per l’amore e le cose in generale ma arriva la chiave per sbloccare le questioni che oltre a risolversi portano tanta chiarezza

-Capricorno se state programmando un viaggio aspettate qualche giorno per programmare andra’ meglio sia l’organizazione che il viaggio

-Acquario arriva una proposta interessante all’improvviso che non v’aspettate….potrebbe essere una proposta di 2 tipi : matrimonio o societa’ per lavoro. In ogni caso auguri

-Pesci il cuore sciogliera’ il ghiaccio che si e’ formato intorno al cuore, state sereni che arriva quello che tanto aspettate



