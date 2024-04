Astrotarocchi 22 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹

22 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete per voi saggezza ed esperienza sono le parole che conducono il vostro cammino, queste vi porteranno felicita’ e realizzazione, arrivano ottime notizie, quelle che aspettate

Toro Il momento e’ quello della realizzazione dei desideri, c’e’ da ringraziare, o ci sara’ da ringraziare, la buona stella che ci conduce lungo una via predestinata, e arriva anche la fortuna, si realizza, appunto, un desiderio, la giornata e’ davvero buona

Gemelli c’e’ stato bisogno di una pausa per riprendersi dal tanto darsi da fare ma arriva un periodo di equilibrio, di stabilita’ e ricompense per tutto quello che si e’ fatto, arrivano buone notizie

Cancro state comunicando poco con gli altri, ma sopra tutto con voi stessi, e quindi non state ascoltando l’istinto che vi avverte di fare attenzione a qualche inganno che riuscirete comunque ad evitare, qualcuno ha una maschera

Leone arrivano entrate inaspettate, vi concentrerete molto sul lavoro , e questo vi portera’ a dei bei risultati c’e’ comunque una serie di ritardi che pare finalmente siano terminati per voi, la giornata e’ positiva

Vergine arrivano per voi comunicazioni veloci, notizie piacevoli e qualcuno si diverte a giocare a ” nascondino ” con voi, prendetela come un gioco e divertitevi, e’ un buon momento per farlo

Bilancia e’ un attimo in cui ci si sente sacrificati e si cercano nuove strade, ci sara’ un cambiamento e per fortuna in meglio, dove in collaborazione con altre persone, otterrete buoni risultati, la giornata e’ d’introspezione

Scorpione inizia qualcosa con qualcuno che vi e’ molto fedele, una buona amicizia, si sblocca un ” terreno ” a voi sconosciuto, andate con cautela, nel muovervi, ma andra’ bene, e la giornata passa a programmare passi da fare

Sagittario all’improvviso torna qualche amicizia persa nel tempo, valutate attentamente se veramente c’e’ sincerita’ e lealta’, per me qualcosa che non torna c’e’, in ogni caso ascoltate e poi valutate, la giornata e’ un po’ piena di dubbi, lasciate scegliere l’intuizione

Capricorno dove varie partenze e fermi, finalmente torna a splendere il sole, quindi ottima energia, situazioni arenate che si sistemano, amicizie che nascono e durano nel tempo, e quindi preparatevi a prendere il meglio, il resto e’ gia’ storia alle spalle

Acquario c’e’ qualcosa di tipo economico per cui occorre un esperto, con questa persona riuscite a risolvere una questione di cui non riuscite a venirne a capo e comunque entro pochi passaggi tutto sara’ a posto, la giornata e’ buona

Pesci qualcosa facendo dei cambiamenti si risolve in termini di situazione economica, arrivano dei riconoscimenti che da tempo avreste dovuto avere, la giornata e’ buona

Buona giornata a tutti



Buona giornata a tutti



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹