Astrotarocchi 21 Gennaio 2023

🍁Ariete ci sono problemi per raggiungere le vostre mete ma nel frattempo potete perfezionare i vostri piani

🍁Toro arrivano colpi di fortuna per voi, non fatevi trovare impreparati, puo’ arrivare anche sotto forma di aiuto imprevisto

🍁Gemelli arrivano notizie di lavoro che portano denaro per chi lavora in proprio, per gli altri possono arrivare inviti sentimentali

🍁Cancro la confusione continua e il sacrificio che state facendo non sara’ invano, torna a spuntare il sole a brevissimo.

🍁Leone state girando e rigirando intorno a una questione e’ il caso di risolverla, di qualunque natura e’, cercate di mettere ordine

🍁Vergine ci sono scelte che vi creano ansia o senso di perdita, in realta’ si apre un nuovo ciclo molto positivo, e’ solo la paura di uscire dalla zona sicura. Non abbiatene

🍁Bilancia Iniziano nuovi cammini che sono stati faticosi ad aprirsi ma ora il sentiero e’ tracciato, iniziate a percorrerlo, sara’ un bel viaggio

🍁Scorpione per voi sono in arrivo notizie o persone che non vedete da tempo ma nel vostro cuore siete ormai lontane da certe situazioni, se non gradite andate oltre

🍁Sagittario vorreste capire e sapere di piu’ di qualcosa, non vi e’ dato di scoprire come vorreste voi ora, ma al momento e posto giusto saprete tutto e vi ricrederete su alcune questioni importanti

🍁Capricorno Ci saranno scambi di comunicazione sui social con persone amiche state per caso organizzando un momento di allegria e divertimento? Facile di si e fate bene, non si vive solo di ricordi e di momenti no

🍁Acquario Oggi si taglia velocemente qualcosa che proprio non va ne’ su ne’ giu’, ma anche questo fa parte della crescita, se non serve o fa danni, che ve lo portate a fare dietro? Nulla quindi fate bene a tagliare

🍁Pesci Arrivano notizie di qualcuno che inizia a corteggiarvi non siate subito severe lasciateglielo fare



🍁Buona giornata 🍁

