Astrotarocchi 20 febbraio 2024

20 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete siete circondate da amici sinceri e leali, probabile che qualcuno lo incontrerete, inoltre dopo un periodo piuttosto difficile e’ in arrivo per voi un momento di serenita’ e anche di fortuna che comincia a girare, direi che a breve la semina iniziera’ a dare i suoi frutti

Toro arrivano delle confidenze e delle rivelazioni davvero inaspettate per voi, e sara’ un uomo a fare chiarezza, di li in poi capirete quanto a volte le cose sono semplici e ognuno di noi fa di tutto per complicarsele. La giornata e’ piena di sorprese

Gemelli arrivano notizie di ritorni e di persone che non si vedono da molto tempo, e si dovranno fare delle scelte, valutate attentamente i pro e i contro, e una volta stabilito questo si risolve qualcosa che comunque ha fatto male, ovviamente lo deciderete voi. La giornata e’ movimentata

Cancro state per avere un incontro significativo con qualcuno che vi aiutera’ in una situazione delicata, sarete un po’ titubanti, per la paura di sbagliare, in realta’ e’ bene che ascoltate e poi valutiate, potrebbe essere la chiave giusta per risolvere i vostri problemi

Leone attenzione alle bugie bianche che si dicono per quieto vivere, possono saltare fuori, quindi attenzione, e ci sara’ comunque un chiarimento con una persona amica, la giornata scorre comunque tranquilla

Vergine avete una gran voglia di dire esattamente quello che pensate a chi desiderate voi, ma sapete di non poterlo fare ,l’unica cosa per ora tacete e appena ci sara’ l’occasione, parlerete e chiaro. Allora ad una risoluzione alla questione sara’ possibile. La giornata e’ buona

Bilancia a volte con un po’ d’astuzia si trovano le soluzioni, che e’ gia’ un buon risultato, ma se a questo aggiungete la fortuna e la chiarezza d’idee direi che altro tutto in una giornata non si puo’ avere. La giornata per voi e’ ottima

Scorpione all’improvviso le carte in tavola sono cambiate, e a parte la sorpresa non avete proprio voglia di fare passi indietro e infatti avete progetti che porterete avanti senza nemmeno troppo pensarci, ed e’ proprio cosi che farete e anche con soddisfazione

Sagittario Se aspettate notizie sono in arrivo e sono positive, nel frattempo state iniziando a muovere i primi passi altrove, e il nuovo inizio vi spaventa molto, non abbiate nessuna paura, andra’ veramente tutto bene, la giornata e’ tranquilla

Capricorno quando si trova qualcuno con cui condividere simpatia, allegria e risate, e’ un’amicizia da tenere davvero da conto, non e’ facile trovare qualcuno di cui fidarsi, quindi quando capitera’ non fatevela scappare, e non l’avete gia’, se c’e’ continuate a coltivarla, e’ un ottima spalla per voi La giornata e’ buona

Acquario I nuovi inizi sono si un po’ pesanti o anche i rinnovamenti ma restano nel tempo, quindi la fatica vale la pena averla o averla fatta, i risultati saranno davvero ottimi, la giornata e’ di progetti

Pesci la fortuna comincia a cambiare direzione alle cose, se prima l’avevate contro, ora viaggia a favore, possono arrivare occasioni d’oro per il lavoro, e che vi permetteranno di fare il salto che tanto aspettate, e comunque piu’ in generale inizieranno anche i blocchi a sgretolarsi e finalmente avrete le vostre soddisfazioni, la giornata e’ buona per voi



