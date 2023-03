Astrotarocchi: 2 marzo 2023

-Ariete giornata un po’ confusionaria ma alla fine riuscirete comunque ad avere risultati e quindi anche in mezzo al caos vi ritrovate ogni cosa al posto giusto

-Toro giornata ottima dove ci saranno accordi fortuna e grandissima energia e dove le cose fileranno liscie, e’ davvero una buona giornata

-Gemelli notizie di qualche piccolo ostacolo che arriva, ma tranquille che potrete ovviare all’ostacolo e si risolvera’ nell’arco della giornata

-Cancro ci sono inviti e corteggiatori in arrivo ma nel contempo bloccherete qualcuno che vi da’ la sensazione vi stia spiando, e finalmente date un’altra direzione alla giornata e un po’ anche alla vostra vita

-Leone arrivano notizie da qualcuno che conoscete al riguardo di qualcuno con cui avete messo il cuore attenzione che non sia un sentimento per una persona ingannevole, in ogni caso chiarirete la vostra posizione

-Vergine si risolve qualcosa di veramente noioso e pesante arrivano comunicazioni di una persona e ci sara’ anche la chiarezza che tanto desiderate da tempo. Una giornata impegnativa

-Bilancia un amico v’invita da qualche parte ma l’ansia e’ sempre un po’ in agguato cercate di godervi l’uscita

-Scorpione Questa giornata camminate correte ma verso una meta che solo voi potete raggiungere il successo, gli onori la vittoria tutto quello che avete patito e sofferto in questi giorni, vi verra’ riconosciuto

-Sagittario per voi non e’ un grande giornata , siete sottotono, stanchi, privi un po’ di forze accade quando si e’ spinto troppo l’accelleratore e’ solo una giornata in cui vi pesano le macerie ma ripartirete alla grande

-Capricorno siete a briglie sciolte vi muovete ovunque vi va di andare, nessuno sara’ in grado di capire che enorme spinta avete dentro per ripartire, vi guarderanno come se all’improvviso siete diventati…matti appunto, andate e non fatevi fermare

-Acquario saggezza e silenzio e’ per voi la parola d’ordine dovete solo osservare, pianificare e pensare a cosa fare non appena sara’ possibile, meglio non parlare, e’ difficile capire il pensiero di chi non parla ed e’ un bene in questo caso che non capiscano

-Pesci niente e’ perduto, a volte la soluzione sembra lontana, basta cambiare la prospettiva e tutto cambia nuovamente, abbiate fede

Buona giornata

