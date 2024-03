Astrotarocchi 19 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 19 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arrivano improvvisamente notizie di qualcosa che si e’ finalmente risolto, ci sono state circostanze molto favorevoli che lo hanno reso possibile, la giornata e’ buona

Toro si ritorna per voi alla pace e all’armonia ma ancora qualche cambiamento ci sara’, quindi dovrete essere flessibili e adattabili, in ogni caso i cambi saranno armoniosi e sereni, la giornata e’ tranquilla

Gemelli Un vostro desiderio viene esaudito, attenzione ai sogni premonitori, danno indicazioni precise su quanto dovra’ accadere, e questo vi permettera’ di anticipare le mosse, la giornata e’ un po’ movimentata

Cancro qualunque sofferenza avete nel cuore, ci sara’ la possibilita’ di chiarirla con le persone coinvolte, per ora potete solo aspettare e nel frattempo occuparvi delle vostre cose. La giornata scorre tranquilla

Leone arriva qualcuno di nuovo nella vostra vita e porta una ventata d’allegria e di curiosita’ c’e’ una lenta e progressiva ripresa e le notizie in arrivo, per qualcosa che si deve risolvere sono in arrivo, decisamente si esce dalla tempesta e si va verso la chiarezza, la giornata e’ positiva

Vergine vi muoverete per dei cambiamenti con molta circospezione e attenzione, e fate bene, il momento e’ propizio per farli, ma e’ bene tenerli per se, quando li avete fatti, allora e solo allora e’ il caso di parlare, e comunque di qualunque cosa si tratta andra’ molto bene

Bilancia dalla confusione anche voi andate verso la chiarezza quelle che potevano essere delle difficolta’, saranno messe in chiaro, e queste ultime buttate fuori dalla vostra vita, s’inizia a respirare aria di nuovo, si faranno cambiamenti molto positivi per voi, e quindi la giornata e’ buona per voi

Scorpione un improvviso cambiamento di direzione vi lascia un po’ perplessi, ma la verita’ e’ che sapete volare e nulla vi ferma se avete in testa qualcosa, e aggirerete quest’ostacolo, con un gran bel successo in arrivo, brave

Sagittario e’ una giornata dove faticate a concentrarvi fate attenzione sul lavoro, se lavorate con la matematica e’ facile commettere uno sbaglio che porterebbe noie, piu’ in generale state concentrate e sopratutto attente, la giornata comunque passa veloce

Capricorno dove non arriva la ragione mettete in moto l’intuito ma senza metterci sopra paure, angosce e impalcature varie, semplicemente ragionate e lascitevi guidare dall’istinto vi porta sulla direzione giusta

Acquario su di voi si puo’ contare sempre, ma e’ ora, se troppo disturbati di mettere dei paletti, non c’e’ ragione di non dire qualche no, se sono persone sensibili, capiranno che il troppo darebbe fastidio a chiunque, la parola d’ordine oggi e’ : no

Pesci sono possibili nuove conoscenze, e nuove situazioni in arrivo, se da una parte alcune cose si debbono mettere a posto, dall’altra si aprono nuovi cancelli, dovrete un po’ barcamenarvi, ma ce la farete. La giornata e’ buona



Buona giornata a tutti

➡️Per consulenze dettagliate potete contattarmi

su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger