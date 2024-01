Astrotarocchi 19 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete c’e’ necessita’ di concentrarvi sulle questioni da sistemare, oggi riuscite a risolvere piu’ di qualcosa, nei prossimi giorni potrebbe essere rallentato un po’ tutto

Toro darete probabilmente inizio a qualcosa di nuovo, a breve ci saranno scelte da fare, e andranno comunque bene la giornata e’ buona

Gemelli c’e’ la buona sorte che inizia a girare, e ci saranno buone entrate di denaro, qualcosa inizia di nuovo e porta con se molti riconoscimenti, un ottima giornata direi

Cancro ci sono novita’ positive sul lavoro, e il successo e’ praticamente alle porte, se non si tratta di lavoro, potrebbero essere spostamenti verso altre direzioni comunque molto positive la giornata e’ buona

Leone la giornata scorre tranquilla, fra un impegno e l’altro avete necessita’ di riflettere su alcune questioni importanti, trovate il tempo per voi stessi

Vergine ci sono dei cambiamenti che si stanno mettendo in moto e delle scelte da fare che accompagnate dalla fortuna danno inizio ad un nuovo periodo molto positivo, la giornata e’ tranquilla

Bilancia un po’ di confusione in questo periodo c’e’ ma dalla nebbia uscite presto e ci sono degli obiettivi da raggiungere, lo farete senza alcun problema. La giornata scorre serena

Scorpione c’e’ qualcosa che dovete fare che richiede la vostra attenzione e nel frattempo arrivano ottime notizie inerenti questioni economiche positive, la giornata e’ buona

Sagittario avete qualcosa nella testa a cui pensate, si e’ fermato qualcosa che a voi premeva molto, ma cosi e’, quindi e’ l’ora di andare avanti e lasciar fare al destino, la giornata scorre tranquilla

Capricorno dovrete, con la dovuta maniera cercare di capire come muovervi e fare un cambiamento senza dare troppo nell’occhio, eviterete invidie e malcontenti. La giornata e’ indicata per fare progetti

Acquario Meno parole in generale e’ meglio, sono i fatti che servono chiari decisi e forti, se li aspettate, o aspettate qualunque cosa, cercate di attendere facendo comunque la vostra vita, la giornata e’ tranquilla

Pesci Hai preso la decisione di interrompere il corso degli eventi, nella speranza che tutto si risolva da solo. Forse questa è la decisione giusta. Molto presto nuovi eventi entusiasmanti entreranno nella tua vita. La giornata scorre serena



Buona giornata 🌞

Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞