Legoland Water Park: arriva la popolare mascotte Lego Shark

LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema LEGO® in Europa, si sta riconfermando anche per la stagione in corso una delle mete più amate per famiglie in cerca di una pausa rinfrescante e di relax.

Ad attendere gli ospiti al portale di ingresso la nuova ed iconica mascotte LEGO® Shark la popolare minifigure LEGO® con la quale scattare simpatiche foto ricordo prima di varcare il maestoso portale di ingresso: un’onda azzurra costruita con oltre 400 mattoncini LEGO® giganti.

Situato nel cuore di Gardaland, LEGOLAND® Water Park – aperto fino al 15 settembre – è un’esperienza straordinaria che mixa creatività, apprendimento e divertimento e cattura l’immaginazione di giovani e adulti.

All’interno dell’area dedicata, di circa 15 mila metri2, divertentissimi scivoli d’acqua, attrazioni interattive e tantissime aree gioco in cui bambini e le loro famiglie possono imparare attraverso il gioco, tuffarsi nel mondo dell’immaginazione e della creatività, il tutto in formato LEGO®!