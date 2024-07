CUPRA accoglie l’America’s Cup, il più antico trofeo dello sport internazionale

Ue, Tovaglieri "Prioritaria revisione del Green Deal" BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “La priorità sarà sicuramente quella di rivedere il Green Deal, che in questi cinque anni ha portato avanti obiettivi condivisibili, ma non è certamente condivisibile l’applicazione materiale". Lo afferma Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega eletta per un secondo mandato, in merito alle priorità della nuova legislatura. xf4/sat/gsl

Pnrr, Brancaccio "Bene quinta rata, ma preoccupano ritardi" MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) - "Abbiamo anche noi salutato con favore e con piacere la quinta rata del Pnrr, però siamo preoccupati dei ritardi. Si è speso circa il 50% di quello ricevuto, anche se noi abbiamo un sistema di monitoraggio parallelo che ci dice che l'avanzamento è migliore di quello registrato da Regis". Lo ha […]

Tajani "Orban a Mosca non per conto dell'Ue" MANDURIA (ITALPRESS) - "Orban è andato a Mosca non a nome e per conto dell'Unione Europea, è andato a Mosca come primo ministro ungherese, io non ci sarei andato, perché credo che per trattare si debba essere uniti. Tutti vogliamo la pace, ma deve essere una pace giusta che garantisca l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina". […]

Agricoltura, 500 milioni per il rilancio del settore ROMA (ITALPRESS) - Oltre 500 milioni per il rilancio dell'Agricoltura. E' quanto prevede il decreto convertito in legge dal Parlamento, e che contiene misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale. Un passo importante per il settore, come sottolineano i promotori del decreto, che rafforza e amplia le misure a sostegno di agricoltori, allevatori, […]