Astrotarocchi: 18 Ottobre 2022

🌞Ariete ciclicamente avete bisogno di fare chiarezza, e direi che e’ anche giusto, prodigatevi in tal senso in maniera tale che la vostra tranquillita’ non sia messa a repentaglio

🌞Toro fate attenzione a non accettare proposte alla leggera possono nascondere delle insidie, e inoltre ci sono notizie che riguardano voi che passano da qualcuno che vi conosce a qualcuno che v’interessa, vuole tornare ma a colpo sicuro e restare stabile

🌞Gemelli confusione nelle scelte da fare e vorreste tagliare definitivamente qualcosa, c’e’ bisogno di fare prima chiarezza e poi il taglio se necessario puo’ avvenire

🌞Cancro dopo ostacoli, e peripezie varie ora finalmente esce il sole e quindi e’ in arrivo grande fortuna, vittorie e successi, si apre una bella pagina del meraviglioso libro della vita

🌞Leone attenzione se prendete in giro qualcuno per giocare, potrebbe aversene molto a male, prima di giocare con gli altri pensate bene a chi lo rivolgete e solo dopo scherzate e ridete senza problemi

🌞Vergine arrivano notizie da un ente molto positive per voi, potrebbe essere un mutuo accordato, un prestito qualcosa che riguarda la famiglia e comunque una notizia positiva

🌞Bilancia comunicazioni in arrivo che vi porteranno poi a dover scegliere fra piu’ possibilita’ con un ottima riuscita anche se molto faticata

🌞Scorpione I vostri sforzi saranno ricompensati, quindi non c’e’ tempo da perdere in dubbi e paure, continuate per il vostro cammino senza esitazioni

🌞 Sagittario Per le cose nuove e per essere pronti ad accoglierle bisogna aver lavorato su se stessi e bene, se non l’avete ancora fatto, iniziate da subito prima si fa questo lavoro prima arriva il cambiamento

🌞Capricorno Se siete un po’ abbattuti tranquilli sta per passare il momentaccio e ci saranno sicuramente cose interessanti e migliori da fare di quelle che lascerete indietro quindi tiratevi su e andate avanti

🌞Acquario ottimi i rapporti famigliari, i rapporti con i figli e anche con qualcuno con cui si e’ molto…

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

