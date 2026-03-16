✨✨✨Astrotarocchi ✨✨✨

🐦‍🔥🍒🥇17 marzo 2026 di Cristina Olmi🐦‍🔥🍒🥇

💫Ariete Oggi la tua forza è nella lealtà. Un amico o un collaboratore fidato sarà la tua ancora. Non fare tutto da sola: affidati a chi ti è vicino. ✨

💫Toro Si parla di impegni e patti. È il momento di onorare un contratto o una promessa, che sia con gli altri o con te stessa. Un legame si consolida. 🌻

💫Gemelli Una sorpresa piacevole o un riconoscimento. Qualcuno noterà il tuo talento. Accetta i complimenti senza schermirti: te li meriti tutti.🍂

💫Cancro Attenzione alle complicazioni. Non è cattiveria, ma qualcuno potrebbe girare intorno a un problema invece di affrontarlo. Sii prudente e astuta, non esporti troppo.🌻

💫Leone In arrivo notizie o documenti. Controlla le email o il telefono: c’è un messaggio che aspetti o una comunicazione importante che richiede la tua attenzione. 🍀

💫Vergine Oggi serve energia maschile e pragmatismo. Agisci con logica e fermezza. Potrebbe esserci una figura maschile influente che gioca un ruolo chiave nella tua giornata. 🍀

💫Bilancia Sei davanti a una scelta. Non restare ferma nel dubbio: il sentiero ti invita a decidere quale direzione prendere. Fidati del tuo istinto e cammina. 🌻

💫Scorpione Una giornata di potere e protezione. Hai la forza per difendere i tuoi interessi o i tuoi beni. Sei autorevole e nessuno può scalfirti.🍀

💫Sagittario Ecco la soluzione! Se avevi un problema bloccato, oggi trovi la chiave per aprirlo. È il momento del “clic” mentale che cambia tutto. 🌊

💫Capricorno Esci dal guscio! È una giornata ottima per le pubbliche relazioni e gli incontri. Il tuo lavoro o le tue idee hanno bisogno di una vetrina pubblica. ✨

💫Acquario Il focus è sulla stabilità e la famiglia. Costruisci basi solide, prenditi cura dei tuoi spazi. Ti sentirai al sicuro tra le mura domestiche o nei tuoi progetti a lungo termine. 🍀

💫Pesci Sotto il segno della purezza e della saggezza. Agisci con armonia e maturità. È una giornata di pace interiore che porta a una riuscita elegante e serena. 🌞

🔴 Buona giornata 🟡

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