Astrotarocchi 17 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹17 Febbraio 2024 di Cristina Olmi🌹



Ariete qualcosa in questa giornata vi disturbera’ un po’, ma non e’ davvero il caso di pensare troppo e di rimanere male, puo’ riguardare un matrimonio, qualcosa che non gira con qualcuno, ma niente di grave, e’ qualcosa che arriva passa e va, la giornata e’ po’ ballerina

Toro siete dei combattenti nati, abituati a ragionare, non fare, ma ragionare, in maniera rapida usando bene l’intelligenza, riuscirete, proprio grazie a questo, a risolvere qualcosa in maniera definitiva e un capitolo si chiude, la giornata e’ positiva

Gemelli ci sono momenti in cui si ripensa a qualche cambiamento che c’e’ stato e un po’ di malinconia vi assale ma dopo un momento di giu’, si parte alla conquista di qualcosa che v’interessa, un uomo, un hobby, tutto andra’ bene tranne la malinconia e il giorno passera’ tranquillo

Cancro per voi si prevede l’arrivo di un corteggiatore o comunque di una cosa simpatica che con l’aiuto della fortuna arrivera’ nel tempo, o almeno la possibilita’ c’e’ che nasca qualcosa di duraturo e stabile, se gia’ impegnate nuove conoscenze disimpegnate, sono in arrivo, la giornata scorre serena

Leone qualcosa che attualmente e’ bloccato e che non si ha la chiave, all’improvviso si trova e si mette a posto arriva il trionfo, il miglioramento una vera e propria schiarita, e dopo tanto buio e’ proprio quello che ci vuole, una boccata d’ossigeno, la giornata e’ sull’euforico e molto positiva

Vergine ci sono buone energie sul settore amicizie e quindi e’ possibile che si conoscano persone nuove e si aprano nuove possibilita’ ma non solo di tipo sentimentale, anche lavorativo ecc, quindi comunque sono giorni interessanti sotto tutti i profili

Bilancia ci sono cose che si sistemano a breve, altre ci vuole il tempo, ma per tutti, voi compresi, c’e’ un momento giusto al posto giusto e anche a voi arrivera’ quello che e’ previsto per voi, nel frattempo cercate di non abbattervi, la vita e’ una prova continua con bei momenti e altri meno, ma che vale comunque la pena viversi, percio’ su di morale e andate avanti

Scorpione su qualcosa avete avuto successo, ma e’ bene tenerlo per se, in questo periodo e’ meglio cosi, si rischia l’invidia anche per le cose piu’ banali, figuriamoci per il successo, meglio tenerlo al sicuro e al riparo di tutto, la giornata scorre serena

Sagittario c’e’ un periodo per voi dove e’ difficile concentrarvi e le riflessioni sembrano non portare da nessuna parte ma e’ momentanea questa cosa, arrivano le soddisfazioni e i riconoscimenti lavorativi, oltre al successo quindi se per qualche giorno non riuscite a concentrarvi riposate e tornate brillanti ed efficienti entro qualche giorno

Capricorno attenzione alle ricadute in errori gia’ fatti stavolta potrebbero fare male, meglio evitare situazioni che si ripetono, arrivano ottime notizie riguardo le finanze, la giornata e’ buona

Acquario arrivano notizie che un po’ vi lasciano perplesse, ma si chiariscono e una volta fatto questo passaggio, solo di confusione la giornata va molto bene, quando c’e’ il sole, non c’e’ nulla da temere e quindi potrete rilassarvi

Pesci non v’interessa poi molto che hanno cercato di fermare ogni cosa di voi, state riprendendo il largo e avete in mente nuove iniziative che avranno successo, con sommo dispiacere di chi proprio non l’avrebbe nemmeno pensato, ma a voi questo non importa, la giornata scorre tranquilla



Buona giornata