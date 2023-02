Astrotarocchi: 16 febbraio 2023

Fisio fit

-Ariete qualcuno torna o parte, ma probabile torni e fa chiarezza su una questione rimasta in sospeso, lo fa con una certa attenzione e saggezza e in ogni caso vi spiegherete qualcosa che non era chiaro

-Toro c’e’ equilibrio e razionalita’, una certa riflessione e lo sblocco di alcune soddisfazioni e riconoscimenti che sono in ritardo ma che arriveranno

-Gemelli alcune cose vi pesano veramente tanto, ma sta per iniziare un periodo di pace, ci saranno rapporti interpersonali molto sinceri e puliti momenti di gioia e di disponibilita’ al dialogo con gli altri

-Cancro ci saranno per voi comunicazioni molto frequenti e nuovi inizi d’amicizia, vi muovete con molta cautela, ma saranno buoni rapporti da mantenere nel tempo

-Leone state pensando spesso a qualcosa ed e’ un po’ un tarlo che vi martella, e’ ora di fare scelte che non potete piu’ rimandare e in ogni caso la direzione che prenderete sara’ quella giusta

-Vergine ci sono attese che state sfruttando per la riflessione e il silenzio di cui ogni tanto si ha bisogno, portate quello che dal passato e’ utile e andate avanti

-Bilancia tanta e’ la volonta’ e tanta e’ anche la confusione comunque ne uscite fuori e vi dirigete verso la vostra serenita’ e la tranquillita’ dopo un momento di scombussolamento

-Scorpione vi spostata con una certa astuzia nel pensiero e per un colpo di fortuna arrivate dove volete e cioe’ alla risoluzione di qualcosa che finalmente vi riporta la serenita’ e la gioia. Era ora

-Sagittario state aspettando che qualcosa ripetuto all’infinito abbia una fine e dovrebbero arrivare notizie e un invito e ve lo auguro di cuore

-Capricorno tenete a bada l’ansia e lo stress abbiamo appena ricominciato l’anno ed e’ durissima se non lo fate, cercate i motivi per cui vi sentite cosi e se potete eliminateli o quantomeno fate in modo di chiarire la vostra posizione

-Acquario per voi un’ottima giornata, qualunque cosa farete riuscirete non solo a finirla ma anche ad avere la realizzazione, attenzione solo a non pestare i piedi a qualcuno che potrebbe essere poco simpatico poi d’affrontare

-Pesci oggi siete concentrati su questioni economiche o su cambiamenti di direzione da prendere ma nel contempo cercate anche ogni possibile soluzione dentro di voi per risolvere questioni pratiche

Buona giornata

