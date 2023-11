Astrotarocchi 14 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete avete un idea in mente ma c’e’ anche molta confusione, fate in modo di chiarire ogni dettaglio e subito dopo potete metterla in atto, e’ un ottima idea

Toro all’improvviso deciderete un cambio di direzione a qualcosa e farete delle scelte che portano gratificazioni lavorative, ma non escludo anche di tipo personale, non abbiate paura di osare

Gemelli un po di agitazione anche per voi crea confusione e continuate a pensare a qualcosa che proprio non comprendete, ma tranquille si tratta di un tentativo di riappacificazione, nulla di piu’ quindi rimanete in attesa di vedere che accade, si fara’ chiarezza

Cancro e’ un momento che anche chi vi e’ intorno ha poca voglia di sorridere, ma troverete la strada per fare in modo di rassicurare chi ne ha bisogno e ritornare almeno a com’era pochi giorni fa, e’ solo un passaggio molto pesante per tutti, ma appunto passa, la giornata scorre tranquilla

Leone state cercando di risolvere qualche questione, ancora ci state studiando ma troverete la strada da percorrere e risolverete senza alcun problema la questione in sospeso, abbiate fiducia in voi stessi, avete molte piu’ chance di quello che pensate

Vergine state percorrendo una strada ( diversi di voi ) nuova il passo e’ ancora incerto ma le idee sono chiarissime, e’ naturale avere a tratti, paura e confusione, ma siete nella direzione giusta per voi, andate e non fatevi fermare da nulla, le vostre mete non sono molto distanti. E’ una buona giornata la vostra

Bilancia anche se a tratti pesante qualcosa si risolve a breve e con anche gratificazioni e un periodo di grande gioia e serenita’, il periodo trascorso non e’ stato per nulla facile, ma per fortuna passa veloce ora

Scorpione qualche cosa che vorreste fare ora non e’ possibile, ma e’ un fermo momentaneo entro qualche giorno l’ostacolo si riesce ad aggirarlo e si risolve, in questo periodo un po’ di alti e bassi ci sono, ma alla fine riuscite, a furia di riflettere e provare comunque a venirne fuori, per una tregua non manca molto

Sagittario arrivano notizie di un possibile ritorno, non necessariamente riguarda l’amore, puo’ riguardare anche vecchie conoscenze o amici persi di vista, insomma qualcosa o qualcuno torna o a chiudere un cerchio vecchio e a riaprirne uno nuovo, o a chiudere qualche vecchia questione definitivamente

Capricorno la vostra fedelta’ a qualcosa o a qualcuno verra’ ripagata, se si tratta di una persona al momento e’ in fase di sopportazione che ciclicamente riappare, ma la risolvera’ quindi con un po’ di pazienza tutto sara’ piu’ chiaro

Acquario e’ un momento fortunato il vostro, quello che e’ in arrivo, sia per voi personalmente e o per la vostra famiglia o per il lavoro, qualcosa di buono arriva, compresi riconoscimenti e meriti che pensavate di non ottenere piu’, prossimi giorni sono piuttosto entusiasmanti per voi

Pesci quello che ora non gira per un po’ creera’ l’illusione a chi si contrappone d’aver vinto, non sara’ cosi, presto tutto il dolore e l’ansia che avete provato non sara’ piu’ di vostra competenza, apparterra’ a qualcun altro, abbiate fede niente e’ per sempre in bene o in male



Buona giornata

