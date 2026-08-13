Astrotarocchi 14 agosto 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 14 agosto 2026

🌻Ariete Chiudi un capitolo in sospeso. C’è quella piccola incombenza o quella risposta rimandata che ti pesa sulla testa. Togliti il pensiero subito di prima mattina per goderti il resto della giornata in pace. ⚡

🌻Toro Metti un filtro protettivo. Tendi ad assorbire le umori e le tensioni di chi ti sta intorno come una spugna. Ricordati che le emozioni degli altri non sono problemi tuoi da risolvere. 🌙

🌻Gemelli Ascolta la pancia, non solo la testa. A forza di pesare il pro e il contro rischi di bloccarti. Se un’opzione ti fa sentire bene d’istinto, sceglila senza troppi calcoli.🌪️

🌻Cancro Esci dalla tua zona di comfort (anche solo di un millimetro). Rimanere arroccato sulle tue certezze ti dà sicurezza, ma prova a dire di sì a un piccolo imprevisto: ti porterà una bella sorpresa. 🌙

🌻Leone Passa il testimone. Oggi dimostri vera forza lasciando spazio anche agli altri. Lascia che sia qualcun altro a fare la prima mossa o a prendersi la scena: ti riposerai e guadagnerai rispetto.📋

🌻Vergine Scegli bene le tue battaglie. Non ogni provocazione merita una risposta e non ogni ingiustizia richiede il tuo intervento. La vera vittoria oggi è mantenere la tua serenità interiore.⛰️

🌻Bilancia pochi concetti, ma chiarissimi. Oggi hai la parlantina facile, ma il rischio è di dissipare l’energia in troppe parole. Sii essenziale e vai dritto al punto: otterrai molto di più.⚖️

🌻Scorpione Metti radici nei progetti. Bello sognare in grande e guardare lontano, ma oggi c’è bisogno di concretezza. Fai un piccolo passo verso quel traguardo che continui a rinviare.🦂

🌻Sagittario Regalati una pausa senza sensi di colpa. Stai chiedendo tanto a te stesso in questo periodo. Ricordati che anche il riposo fa parte dell’efficienza e della produttività. 🏹

🌻Capricorno: Rallenta prima di curva. La tua voglia di spaccare il mondo è fantastica, ma oggi la fretta rischia di farti inciampare nei dettagli. Fai un respiro profondo e controlla prima di agire. ⚡

🌻Acquario Accetta un punto di vista diverso dal tuo. Oggi il confronto con una persona distante dal tuo modo di pensare può darti l’illuminazione che stavi cercando. Sii aperto.⚡

🌻Pesci Proteggi la tua dolcezza. C’è chi potrebbe scambiare la tua disponibilità per debolezza. Metti un confine chiaro e ben definito: gentile sì, ma mai a discapito della tua dignità.⚡

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