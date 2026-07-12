Astrotarocchi 13 luglio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 13 luglio 2026

🌻Ariete Se avete lottato per un progetto, per un amore o per una sicurezza personale, le carte vi confermano che il successo è vostro. Ma c’è di più: questa bellissima novità porta con sé una stabilità totale e duratura, regalandovi una tranquillità d’acciaio sia per il presente che per il futuro. Avete finalmente trovato il vostro porto sicuro e la felicità è qui per restare. Siete in una botte di ferro, il traguardo è definitivo!

🌻Toro C’è il rischio di subire una forte delusione o di vedere andare in frantumi una situazione a cui tenevate, a causa del comportamento scorretto, egoista o sleale di qualcuno che si rivelerà decisamente poco nobile d’animo. Aprite gli occhi, ripulite la vostra vita da chi agisce con furbizia e cattivo gusto e usate questa verità per proteggere la vostra dignità!

🌻Gemelli Se nell’ultimo periodo ci sono state tensioni in famiglia, preoccupazioni per la gestione domestica o un senso di pesantezza tra le mura di casa, le carte vi annunciano una svolta imminente e felicissima. È in arrivo una bellissima sorpresa, un colpo di fortuna o una splendida notizia che riporterà il sorriso, la pace e una stabilità d’oro all’interno del vostro nido sicuro . La serenità ha finalmente trovato la vostra strada!

🌻Cancro Le carte vi annunciano una fase di grandissima forza e sicurezza, sia sul piano pratico ed economico che in quello personale. Se avete vissuto nel dubbio o nel timore di perdere ciò che avete conquistato, questa stesa vi rassicura totalmente: c’è una figura forte o una vostra grande fermezza che vigila e protegge la vostra serenità e i vostri beni . I vostri progetti sono al sicuro e le vostre basi sono indistruttibili. Avanzate a testa alta e con totale fiducia nel futuro!

🌻Leone C’è un forte movimento nei sentimenti o un’attrazione che vi rapisce, ma le carte vi lanciano un chiarissimo campanello d’allarme. Fate molta attenzione a non lasciarvi accecare dalla passione: dietro parole dolci o sguardi magnetici potrebbe nascondersi una persona falsa, calcolatrice o manipolatrice. Se sentite già che qualcosa non quadra, fidatevi del vostro sesto senso. Proteggete il vostro cuore, guardate oltre le apparenze e non permettete a nessuno di avvelenare la vostra buona fede!

🌻Vergine C’è il forte rischio che lo stress accumulato, i dubbi o la vicinanza di persone poco trasparenti stiano spegnendo il vostro entusiasmo, la vostra allegria o la fiducia in un nuovo percorso appena iniziato . Il consiglio del destino è prezioso: fate cerchio intorno a ciò che avete di più caro, allontanate i pensieri tossici e le piccole seccature prima che diventino grandi, e proteggete a ogni costo la vostra pace e la vostra voglia di sorridere. Non lasciate che nessuno vi rubi la meraviglia degli occhi!

🌻Bilancia Preparatevi a sorridere e a controllare il telefono! Le carte vi annunciano che una splendida novità è in viaggio verso di voi. Riceverete un messaggio, una proposta o una dichiarazione bellissima che vi riempirà il cuore di gioia e spensieratezza . Se avete vissuto un periodo di attesa o di tensioni nei rapporti, questa combinazione sancisce lo sblocco: è il momento di accogliere le belle parole, i complimenti e la primavera che torna a far fiorire la vostra vita!

🌻Scorpione Le carte vi annunciano l’arrivo imminente di una novità del tutto inattesa o di una proposta improvvisa che risveglierà i vostri sensi, accendendo una fortissima passione, un grande entusiasmo o un entusiasmo travolgente per un progetto o per una persona . Se vi sentivate spente o bloccate nella solita routine, il destino sta per gettare benzina sul vostro fuoco interiore: accogliete questo colpo di scena e lasciatevi trasportare da questa splendida ondata di vitalità!

🌻Sagittario Le carte vi dicono che è il momento di agire con furbizia e grande intuito. Se vi siete sentite circondate da dubbi, misteri o persone poco chiare , sappiate che la verità sta per venire a galla e che avete il potere assoluto di risolvere la situazione a vostro favore. Troverete la risposta che cercate, la via d’uscita da un problema o la chiave per aprire una nuova, importantissima porta. Fidatevi delle vostre sensazioni: vedete nel buio meglio degli altri e la svolta è nelle vostre mani!

🌻Capricorno C’è un vento di novità splendido che soffia verso di voi. Le carte vi annunciano una trasformazione o uno sblocco importante che vi permetterà di esprimere al massimo la vostra forza, la vostra autorevolezza e la vostra serenita’. Se avete seminato bene nei mesi passati, questo è il momento in cui i frutti maturano: accogliete questo cambiamento con la grazia e la fermezza di una regina. Siete pronte a governare la vostra vita con totale successo e a volare verso il traguardo che meritate!

🌻Acquario Non abbiate paura di dire basta o di chiudere definitivamente con una situazione che vi trascinavate dietro. Le carte vi confermano che questo distacco o questa decisione drastica sono la chiave magica che vi aprirà le porte di un periodo meraviglioso, pieno di successi, chiarezza e grandissima serenità. Le ombre si dissolvono all’istante e la verità trionfa a vostro favore. È il momento di risplendere a testa alta, il vostro giorno più luminoso è appena iniziato!

🌻Pesci i: Se avete vissuto un periodo di stasi o di tensioni, le carte vi annunciano una bellissima accelerazione. Siete su un binario fortunato che vi sta portando rapidamente verso la risoluzione di ogni conflitto e il raggiungimento di una pace profonda e meritata. È in arrivo un periodo di grande serenità nei rapporti, dove trionferanno la lealtà e l’affetto sincero. Lasciatevi trasportare da questo movimento positivo, il traguardo è all’insegna della luce e dell’armonia!

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