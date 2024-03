Astrotarocchi 12 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 12 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arrivano notizie riguardante una qualche amicizia molto superficiale, che pero’ vi fornira’ non volendo notizie che possono tornarvi utili, probabile riguardano lavoro o situazioni finanziarie, magari solo qualcosa che non sapete e vi tornera’ utile, comunque la giornata e’ tranquilla

Toro fine di una strada iniziano nuove avventure per voi, arrivano notizie o di un ritorno, o di qualcosa che riguarda il lavoro, per chi e’ in attesa di un trasferimento e’ possibile che arrivi, in generale comunque sono in arrivo notizie di cambiamenti e si cambia il vecchio per il nuovo, insomma tanta roba bolle in pentola, e la giornata e’ un po’ frenetica

Gemelli si risolve qualcosa che da tempo infastidisce voi o questioni che ruotano intorno a voi, e c’e’ una bellissima primavera ad aspettarvi, nuove conoscenze, nuove situazioni e nuove ripartenze fresche senza pensare piu’ indietro ma guardando avanti, e’ in arrivo molta buona energia e tante belle occasioni, la giornata scorre tranquilla

Cancro ci sono screzi forse in famiglia e puo’ accadere, ma il consiglio e’ quello di porre riparo subito a queste faccende onde evitare di trascinarsele per giorni, qualcuno e’ un po’ polemico ma passate oltre non vale la pena prendersela, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Leone c’e’ un momento di corsa su piu’ fronti, rimettere a posto alcune faccende domestiche, lavoro, e impegni vari che un po’ vi stancano, ritagliate un ora per voi e fate qualcosa che vi piace fare, e’ quello il modo migliore per recuperare e rilassarvi un po’, la giornata e’ in corsa

Vergine sono in arrivo per voi buone notizie che riguardano gratificazioni, successi e anche scelte da fare in merito al lavoro o a persone che hanno a che fare con esso, arrivano nuove conoscenze, attenzione sempre ai casi umani, ma in generale migliora decisamente un po’ tutto, la giornata e’ tranquilla

Bilancia arriva il colpo di fortuna, e non specificano bene in che settore, potrebbere essere qualunque quindi occhi aperti e orecchie tese, e in ogni caso da qualunque parte arriva, che ben venga, la giornata e’ buona

Scorpione all’improvviso, dal lavoro, arrivano gratificazioni, e buone notizie dal fronte economico, inzia a scorrere di nuovo l’energia buona, quindi buoni incontri, buoni affari e tanta buona volonta’ vostra nel risalire i momenti piu’ pesanti, la giornata e’ decisamente positiva

Sagittario e’ in arrivo per chi e’ in cerca di un lavoro un contratto chiaro, nulla e’ lasciato al caso, la possibilita’ che per voi sia quello buono c’e’, ovviamente sempre prudenza e se non siete convinte, fatelo controllare da persona esperta, la giornata e’ tranquilla

Capricorno qualcosa che e’ vecchio, si trasforma in altro e prende una nuova vita, ed e’ un ottima idea vi portera’ una serie di nuove conoscenze, lavoro e a catena molte cose positive, quindi per voi una giornata davvero creativa e buona direi

Acquario siete spronati alla creativita’ alla realizzazione di voi stessi e all’entrata di un nuovo ciclo vitale, si esce dal buio del chiuso in se stessi per espandersi verso gli altri, e, verso le nuove imprese. Si hanno tutte le capacita’ di riuscita, a patto di mettere fuori il naso da se stessi e collaborare con gli altri

Pesci si risolvono questioni, piu’ economiche che altro, che avete ferme da un bel po’ di tempo, sara’ sufficiente lavorarci sopra, unica condizione, tacere con chi non comprende e camminare su una linea di condotta gia’ stabilita, non fatevi fuorviare



Buona giornata

