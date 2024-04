Astrotarocchi 12 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 12 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete la chiave per risolvere qualcosa che non ha risposta, deve essere cercata in profondita’ ma non e’ detto che si avra’ risposta, quindi forse conviene lasciare andare e proseguire, la giornata e’ affollata di pensieri

Toro il libro della vostra vita e’ ancora tutto da scrivere, si costruiscono ” ponti ” per arrivare su un’altra riva ma verificate prima la fattibilita’ di questa costruzione che sia stabile e dove sia possibile approdare all’altra riva, la giornata scorre senza intoppi

Gemelli ci saranno dei piccoli cambiamenti che pero’ porteranno dei grandi benefici a livello economico e personale, a volte basta poco per migliorare la propria tranquillita’, la giornata e’ buona

Cancro c’e’ confusione nelle relazioni con gli altri, quando capita questo e’ bene ritirarsi, riflettere un po’ e individuare magari un nostro errore, per poi chiarire con gli altri, e’ un’ottima strada per risolvere senza discussioni, la giornata e’ ” per aria “

Leone i nuovi inizi sono sempre un po’ difficoltosi, sopratutto se si tratta di lavoro, ci si muove con cautela per evitare di sbagliare, ma i buoni risultati se pur lenti sono costanti e ci sara’ una bella realizzazione ma occorre tempo e fatica, la giornata e’ di progetti

Vergine se fate un lavoro con il pubblico all’improvviso arriva il successo e i guadagni, vi verra’ riconosciuta l’abilita’ nel vostro lavoro

Bilancia si pensa a spostare qualcosa o a spostarsi verso qualcosa di nuovo, se deciderete per questo sara’ bene valutare tutte le opzioni e comunque questo sarebbe davvero un nuovo inizio. Un buon inizio, la giornata e’ di riflessione

Scorpione navigate per mari calmi, e state cercando una nuova strada, troverete un nuovo percorso da fare e si sbloccano varie possibilita’, tutte a dire il vero ottime, con una bella realizzazione a voi scegliere qual’e’ la migliore

Sagittario necessita’ aguzza l’ingegno, li dove le strade sono chiuse e’ inutile insistere, potete scavalcare lo sbarramento o arrivare a quella meta per altre strade, se scavalcate rischiate di cadere se aggirate potete perdere un po’ di tempo in piu’ ma arrivate ugualmente, a voi la scelta

Capricorno Gli ostacoli, sono fermi, e’ il momento di muovervi con astuzia e intelligenza, e iniziare a muovere i primi passi per realizzare nuove basi, i cambiamenti fanno paura, ma bisogna farli, ogni giorno un passo in piu’, fino alla totale nuova costruzione, la giornata e’ in movimento continuo

Acquario la fortuna inizia a girare intorno tenete d’occhio la posta possono arrivare rimborsi, notizie positive inerenti i soldi e insomma occhio a dove va a cadere, e comunque la giornata e’ positiva

Pesci ad essere favorita questa giornata e’ la situazione economica possono arrivare a sorpresa notizie positive, o entrate non previste o un regalo che qualcuno vi fa e comunque la giornata e’ ottima



