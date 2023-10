Astrotarocchi 10 ottobre 2023 di Cristina Olmi

ARIETE: Gran bella giornata. Sia nel lavoro che in amore si parlerà di progetti da voler realizzare, nella vita di coppia si parlerà di progetti a lungo termine data la complicitá che avete sotto ogni punto si vista. I single potrebbero diventare i protagonisti di una nuova storia d’amore.❤

TORO: Non dovrete lasciarvi prendere dalla distrazione o dalla mancanza di concentrazione, potreste incorrere in un errore che non sarà grave ma che potrebbe essere un duro colpo per il vostro orgoglio. Quindi occhi aperti e quando potrete ritagliatevi del tempo per voi stessi.👀

GEMELLI: Una giornata piuttosto tranquilla, qualche piccola discussione ma tutto risolvibile in giornata. Potreste incontrare casualmente una persona della quale siete stati profondamente innamorati e questo causerà sentimenti contrastanti.🍀

CANCRO: Oggi non riuscite a tenere a bada istinto e razionalità. Fidatevi delle vostre intuizioni e potrete avere una visione delle cose sicuramente più completa. Nella vita di coppia vorrete più stabilita e parlerete di progetti a lunga durata💪

Leone: Sul lavoro puntate i piedi, è il caso di far valere le proprie idee una volta per tutte. Il partner potrebbe stravolgere piacevolmente i vostri piani per la serata, regalandovi qualcosa di addirittura migliore!🍀

VERGINE: Potreste sentirvi un pò stanchi e avrete voglia di rilassarvi un pò, attenzione però a non isolarvi dal resto del mondo…E’ importante reagire per evitare di scivolare in stati d’animo un po’ cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche momenti piacevoli con il partner e con gli amici.🌵

BILANCIA: Giornata propizia alle nuove iniziative, ai progetti ambiziosi e ai cambiamenti che portano vantaggio a chi è disposto a rimboccarsi le maniche, a sostenere qualche fatica in più. L’aiuto di un amico si rivelerà determinante per chi è in attesa di un lavoro, di uno sbocco.💸

SCORPIONE: Il buonsenso vi sarà di grande aiuto, magari per risolvere contrasti con chi vi circonda e riportare l’armonia. Ci sono deliziose novità all’orizzonte. Se si parla d’amore, avete voglia di tante coccole.❤

SAGITTARIO: La giornata potrebbe riservarvi una bella sorpresa quindi tenete quindi gli occhi bene aperti. Accanto a voi c’è qualcuno che ha bisogno d’aiuto ma non chiede nulla, mostratevi sensibili e disponibili. Fate troppe cose tutte insieme e sentirete il bisogno si rilassate corpo e mente.😵

CAPRICORNO:

È ora di rinnovarsi. Sul lavoro cambiate tattica, i colleghi o gli avversari hanno capito il vostro modo di lavorare e sono pronti a mettervi i bastoni fra le ruote. Nella coppia attenzione a non dare contentini, se una cosa vi andrà si farla bene, sennò ditelo. Il contrario potrebbe generare discussioni.✌

ACQUARIO: Nervosetti e diffidenti verso le novità e poco disposti ad ascoltare le persone vicine. Dovrete avere cautela quando firmate qualcosa, leggete ogni dettaglio. La serata va curata nei dettagli per sorprndere e soddisfare ogni richiesta del partner.💥

PESCI: La giornata passerà velocemente anche se potrebbero esserci alcuni momenti di fiacca in cui starete un pò per i fatti vostri. L’assenza di stimoli vi renderà pensierosi e sarete in cerca di nuove emozioni….e in questo momento non ne avete molte. Questa tranquillità proprio non vi piace.😔



Buona giornata ❤