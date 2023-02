Astrotarocchi 1 marzo 2023 a cura

di Cristina Olmi



-Ariete arrivano gratificazioni e soldi, probabile per qualche lavoro gia’ fatto quindi meritatissimo, in generale una buona giornata e miglioramenti un po’ in tutti i settori vitali

-Toro avete imparato a volare sugli ostacoli e a cambiare direzione quando le cose si fanno pesanti e fate bene a dirigervi verso porti sicuri dove trovate la tranquillita’ e il conforto di persone che vi amano

-Gemelli c’e’ un momento dove sembra diminuire un po’ la voglia di relazionarsi con gli altri, si tende a chiuderci ma dura poco e’ solo una giornata che passa

-Cancro c’e’ un po’ di confusione in famiglia, e’ passeggera, e le soluzioni a cose quotidiane le troverete proprio voi

-Leone c’e’ qualcosa che ancora dovete tollerare, sono in arrivo, prossimi giorni buone notizie per voi

-Vergine alcuni spostamenti o cambi di direzione nella vostra mente al momento non sono possibili, ciclicamente ci pensate, appena avrete l’occasioni fateli senza esitare

-Bilancia la chiusura di un ciclo per voi ancora non e’ completa, ci saranno inviti, incontri e situazioni molto piacevoli per voi

-Scorpione accordi duraturi con qualcuno che porteranno risultati eccellenti

-Sagittario successi e riconoscimenti sono alle porte, avete faticato tanto e il lavoro svolto vi verra’ riconosciuto senza ombra di dubbio

-Capricorno ottime notizie in arrivo per voi, sia per lavoro, ma forse anche da parte di qualcuno che tiene a voi

-Acquario di scena o un amore di vecchia data o la famiglia, se si tratta del primo potrebbe esserci riconciliazione, se la seconda si tratta di godere di quello che avete creato e avete fatto davvero un capolavoro

-Pesci si cercano strade con astuzia per uscire fuori da qualcosa che vi ha veramente stancato, e la soluzione arriva da notizie che arrivano da qualcuno, o dal consiglio di qualcuno di cui vi fidate. Ne uscirete fuori



Buona giornata