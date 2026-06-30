Astrotarocchi 1 luglio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 1 luglio 2026

🌻ARIETE Se avete avuto dubbi sul vostro cammino spirituale o su un progetto personale, la notte si schiarisce: lasciatevi guidare dall’intuizione e dalla speranza, perché i vostri desideri più puri sono scritti nel grande libro del destino e stanno per brillare di luce propria!

🌻TORO se stavate aspettando risposte da istituzioni, contratti a lungo termine, questioni burocratiche o stavate lavorando per consolidare la vostra autonomia, l’ancora è felicemente gettata: la vostra posizione è solida, ufficiale e inattaccabile. Arrivano notizie

🌻GEMELLI una trasformazione che state cercando di avviare, un viaggio, un trasferimento o un miglioramento della vostra vita viene rallentato da piccole perdite di tempo, imprevisti fastidiosi o da uno stato di forte stanchezza fisica e mentale. Niente paura riposate qualche giorno e poi ripartite

🌻CANCRO l’universo vi indica che un rapporto affettivo o un’amicizia fraterna sta attraversando un momento di grande carico emotivo o di prova. Potrebbe trattarsi di un amico che sta vivendo un periodo difficile e ha bisogno del vostro aiuto, oppure siete voi a dover portare un fardello pesante. Se ha bisogno di aiuto, fatelo pure se potete, se lo portate voi, alleggerite il carico

🌻LEONE Non abbiate paura di cambiare direzione o di fare il primo passo, perché il percorso scelto è benedetto dalla fortuna e vi riserva un regalo inaspettato, un riconoscimento o una splendida riconciliazione che vi farà gioire! Andate avanti senza fermarvi

🌻VERGINE Non lasciatevi travolgere dal rumore di fondo o dal nervosismo del momento: filtrate le informazioni con calma, chiarite ogni dubbio a voce e sfruttate questa ventata di comunicazione per far muovere le cose a vostro favore!

🌻BILANCIA c’e’ l’arrivo imminente di novità sentimentali travolgenti: messaggi d’amore inaspettati, visite improvvise o l’ingresso di una persona dinamica e affascinante che saprà conquistarvi in un lampo. Se state vivendo una fase di attesa o di noia nei sentimenti, il vento sta per cambiare drasticamente. Fate spazio alla passione e lasciatevi trasportare da questa bellissima ondata di entusiasmo, perché l’amore sta correndo veloce verso di voi!

🌻SCORPIONE Il vostro cuore e’ nella vostra casa luogo dove trovate voi stesse e ri-trovate la vostra centratura, arrivano comunicazioni o di un contratto che scade, o qualcosa che finisce, ma ve l’aspettavate, in testa pero’ avete una notizia o che aspettate molto importante, o un chiarimento che voi avete richiesto riguardo qualcosa. Otterrete il chiarimento che vorrete e forse anche la soluzione a qualcosa che vi ha fatto penare, la giornata e’ frenetica ma concludete molto

🌻SAGITTARIO Da qualcosa che non si e’ compreso bene, all’improvviso, la chiarezza sara’ fatta, ci saranno accordi che prenderete con qualcuno, sembra un uomo per risolvere comunque qualcosa che avete in sospeso, c’e’ la possibilita’ che conoscerete qualche persona nuova, con la quale nel tempo si potrebbe concretizzare una storia seria e stabile, non si esclude il ritorno di qualche ex, insomma entro breve tempo la vostra situazione potrebbe cambiare, la giornata e’ buona 👩‍❤️‍👨

🌻CAPRICORNO farete delle azioni positive, ma anche qualche battibecco di poco conto, ma molto fastidioso e’ nell’aria, se potete evitatevelo a parlare per discutere e’ l’invidia che comunque non ci dimentichiamo ha orecchie e occhi ovunque, meglio lasciare andare senza troppo curarsene, la giornata e’ comunque buona

🌻ACQUARIO nnusate un po’ l’aria come se v’aspettaste che debba capitare qualcosa, in realta’ dovete fare a breve delle scelte, che vi preoccupano un po’, state tranquille che le scelte saranno quelle giuste per voi e soprattutto quelle che il cuore vi dira’ di fare, la giornata e’ comunque tranquilla 🌹

🌻PESCI fate attenzione a non commettere passi falsi, agite con prudenza e rimanete nel ” castello ” ( e’ il luogo sicuro dove vi sentite protetti ) nei momenti in cui vi accorgete di essere troppo esposti, fate un passo indietro e aspettate, la giornata comunque passa veloce, quindi nessun problema vi tocchera’

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