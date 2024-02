(Adnkronos) –

Aston Martin presenta la nuova Vantage GT4. Si tratta di una vettura destinata ai team di gara partner e agli appassionati di guida su circuito. La Vantage GT4 completa la line-up GT di Aston Martin ed evidenzia ancora di più l'impegno del marchio negli sport motoristici. "La nuova Vantage GT4 è una vettura nata per vincere. Grazie ai significativi miglioramenti delle prestazioni visti nella nuova Vantage stradale e sviluppata in parallelo con la Vantage GT3, la Vantage GT4 è una dimostrazione delle crescenti sinergie tra i nostri programmi di auto da strada e da corsa; la potenza e la tecnologia leader di categoria su strada si traducono in un ritmo da gara su pista. L'introduzione della nuova Vantage GT4 ci permette anche di creare un legame ancora più profondo con i team partner di Aston Martin. Attualmente abbiamo più di 40 partner che gareggiano attivamente in tutte le competizioni GT in giro per il mondo, molti dei quali gestiscono programmi multi-car e multi-classe. Questo livello di impegno sottolinea la nostra volontà di essere a tutti i livelli delle competizioni automobilistiche, oltre a creare legami più stretti con la nostra più ampia comunità di fan e appassionati, molti dei quali si sono innamorati del marchio grazie ai nostri successi nelle gare e a Le Mans", ha dichiarato Marco Mattiacci, Chief Brand and Commercial Officer di Aston Martin Lagonda.

Il programma Aston Martin Vantage GT4 si basa sulla precedente GT4 invece il motore V8 biturbo da 4,0 litri e la trasmissione sono entrambi basati sui componenti della Vantage stradale. Le modifiche ai sistemi elettronici sono state apportate principalmente per garantire un controllo preciso dei sistemi di gestione del motore e di controllo del turbo per soddisfare i severi criteri di Balance of Performance definiti dagli organizzatori del campionato GT4. Un elemento di spicco del pacchetto dinamico sono i nuovi ammortizzatori KW regolabili a due vie. Sulla base dei feedback dei piloti negli ultimi sei anni, la nuova vettura è stata sviluppata per ispirare una maggiore sensazione di precisione e controllo attraverso la sua dinamica di guida, pur mantenendo le stesse caratteristiche vitali di facilità di guida e sfruttabilità. "La nuova Vantage GT4 è una vera e propria evoluzione della vettura precedente, le sinergie sempre più strette tra i programmi di Aston Martin per le auto da strada e da corsa hanno permesso ad AMR di sfruttare i miglioramenti apportati alla nuova Vantage da strada per aumentare la velocità e l'efficienza, pur mantenendo le qualità fondamentali che hanno reso la precedente GT4 così popolare tra i team e i piloti", ha dichiarato Adam Carter, Head of Endurance Motorsport di Aston Martin.

