Ascolti tv, Milan-Atalanta vince prime time mercoledì 10 gennaio

(Adnkronos) – Canale 5 con la partita di Coppa Italia Milan-Atalanta ha vinto il prime time con 4.433.000 telespettatori e uno share del 21,44%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Gifted – Il dono del talento' che ha ottenuto 3.233.000 telespettatori pari al 17% di share. Terzo posto per Italia1 con il film 'Mamma, ho perso l’aereo' che ha realizzato 1.512.000 telespettatori e uno share del 7,61%. Su Retequattro il programma 'Fuori dal coro' ha invece totalizzato 1.120.000 telespettatori e uno share del 7,62% mentre su La7 'Una giornata particolare – L’omicidio di Giulio Cesare' ha interessato 957.000 telespettatori (share del 4,80%). A seguire, su Rai3 il doc 'Frecce tricolori' è stato visto da 873.000 telespettatori (share del 4,3%) mentre su Rai 2 la serie 'The Swarm- Il quinto giorno' è stata seguita da 740.000 telespettatori registrando uno share del 3,8%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con il film 'Autumn in New York' che ha ottenuto 371.000 telespettatori e uno share del 2% e Nove con il film 'The Legend of Zorro' che è stato da 356.000 telespettatori (share del 2%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

