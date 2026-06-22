Arte e rinascita, successo alla Grotta Mariotti per la prima mostra di Fabriani

Oltre 300 persone hanno partecipato alla Grotta Mariotti di Roma all’inaugurazione di “Get back in the Game – Rimettersi in gioco”, prima mostra personale di Ettore Fabriani. Un debutto oltre le aspettative, che ha trasformato l’esposizione in un evento culturale partecipato e trasversale.

Tra i presenti anche volti del cinema come Edoardo Leo e il regista Massimo Cappelli, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale e accademico. Le opere di Fabriani, realizzate con materiali di recupero, legni, reti da pesca, sabbia, gessi e colori reinventati, raccontano un percorso di rinascita personale e artistica.

Il successo della serata conferma la forza del messaggio alla base della mostra: rimettersi in gioco, ripartire e trasformare anche i momenti più difficili in nuova energia creativa.