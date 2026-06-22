Arriva su tivusat Inultra, nuovo canale in 4K

ROMA (ITALPRESS) – Debutta sulla piattaforma satellitare gratuita Inultra, il nuovo canale in 4K dedicato a chi ama viaggiare, esplorare e scoprire storie, luoghi e passioni provenienti da ogni parte del mondo. Disponibile al numero 223 di tivusat, la programmazione spazia dai viaggi all’avventura, dallo sport ai motori, dalla cucina al benessere, con produzioni capaci di raccontare paesaggi spettacolari, sfide adrenaliniche, culture lontane e percorsi personali. Tra i titoli di punta figura The Ride Life with Sung Kang, viaggio alla scoperta delle più affascinanti culture automobilistiche internazionali. Journey Within accompagna invece gli spettatori alla ricerca di nuovi stili di vita e di un maggiore equilibrio personale, mentre Order Up esplora il mondo della gastronomia e Streetball with Kenny Dobbs racconta le comunità e i protagonisti del basket di strada. Il palinsesto comprende inoltre Car Crews with Supercar Blondie, Paradise Kitchen Bali, Epic Exploring, Secrets of the Brain, Graveyard Carz, The Next Crypto Gem, My Greek Odyssey, Magical Bones e Blue World. Una selezione ampia e diversificata che attraversa i mondi dei motori, della cucina, dell’esplorazione, della scienza, dello sport e dell’intrattenimento, valorizzata dalla definizione 4K Ultra HD.

Inultra fa parte dell’offerta di Insight TV, network internazionale i cui canali sono distribuiti su oltre 95 piattaforme, in più di 50 Paesi e in 12 lingue, con un pubblico medio mensile complessivo superiore a 90 milioni di spettatori.

– foto ufficio stampa Tivusat –

(ITALPRESS).