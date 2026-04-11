Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Montecarlo, oggi semifinale Sinner-Zverev – Il match in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jannik Sinner scende in campo in semifinale a Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 del Principato. Si gioca alle 13:30. 

Dove vedere Sinner-Zverev? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

La finale del Masters 1000 di Montecarlo è in programma domani, domenica 12 aprile.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mes, il leghista Molinari: “Il 14 dicembre non lo discuteremo”

10 Dicembre 2023

Gli auguri di Meloni all’Italia: “Un 2024 di orgoglio, successi, ottimismo e speranza”

31 Dicembre 2023

Chiara Ferragni, vuoto negozio Milano in primo giorno saldi

5 Gennaio 2024

Arresto di tre maestre a Pomezia, il Sindaco:  “La Città è sconvolta. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine che stanno indagando”

12 Marzo 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno