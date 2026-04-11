Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Urso “Il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa con la Nasa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Aprile 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – “Il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa che abbiano sottoscritto a Washington con l’amministratore della NASA Jared Isaacman: un accordo strategico che rafforza la nostra cooperazione sui moduli abitativi lunari, sistemi di comunicazione avanzati e attività scientifiche, con l’obiettivo di favorire e sostenere una presenza umana stabile e duratura sulla Luna”. Così su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.
“E’ da qui che si costruisce non solo il ritorno sulla Luna, ma la credibilità e la leadership di chi intende abitarne il futuro, trasformando l’esplorazione in presenza concreta”, prosegue.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Quattro novità tra i 23 di Spalletti per Belgio e Israele

4 Ottobre 2024

Trump domina le primarie del Super Tuesday. Biden perde caucus nella Samoa

6 Marzo 2024

Pancia gonfia per caramelle e gomme sugar-free? Ecco perché succede

16 Febbraio 2024

Incidente a Roma, scontro tra moto e bici sulla Prenestina: morto 42enne

24 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno