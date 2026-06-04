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Arnaldi, il Roland Garros ‘svolta’ il ranking: ecco perché l’azzurro può sognare… la top 15

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Matteo Arnaldi adesso sogna in grande. Il tennista azzurro, fresco di semifinale conquistata al Roland Garros (dopo il ritiro di Berrettini ai quarti) aveva cominciato il torneo da numero 104 del mondo. Oggi, in attesa del penultimo atto dello Slam francese, è già clamorosamente al 34° posto del ranking Atp. Arnaldi ha guadagnato 70 posizioni fin qui e, con i prossimi match, potrebbe spingersi verso territori mai esplorati in carriera.  

Adesso, per Arnaldi ci sarà da giocare il derby contro Flavio Cobolli in semifinale. In caso di vittoria contro il romano, Matteo salirebbe a quota 1836 punti, portandosi al 24° posto della classifica. E non finisce qui, perché sognare è possibile in questa stranissima edizione dello Slam francese. Se Arnaldi vincesse il titolo, si porterebbe a quota 2536 punti, in 13ª posizione.  

 

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