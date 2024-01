Italia-Turchia, Meloni a cena da Erdogan: focus su migranti, crisi Medio Oriente e Ucraina

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni oggi a Istanbul per una cena con il Presidente Recep Tayyip Erdogan. Dopo i colloqui tra i due leader a margine degli incontri multilaterali di Bali, Vilnius, New York e Dubai, si tratta della prima visita in Turchia per la presidente del Consiglio, una missione che punta a confermare la "strategicità del partenariato, a livello bilaterale, in ambito Nato e nel bacino Mediterraneo", rimarcano fonti diplomatiche italiane. Al centro del confronto il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali e l'organizzazione della prossima Commissione congiunta economica commerciale (JETCO) ma anche il percorso di rafforzamento della collaborazione in ambito migratorio. Centrale, naturalmente, il dossier sugli scenari di crisi, ovvero la guerra a Gaza e l'invasione russa contro l’Ucraina, anche alla luce della Presidenza italiana G7. Meloni ed Erdogan si confronteranno anche sulle relazioni UE-Turchia in ambito politico, economico e commerciale, anche alla luce della Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante UE – Join (2023) 50 Final. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...