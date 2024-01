Ariccia: il Circolo Scherma Anzio alla Seconda Prova Regionale di qualificazione

Il 20 e 21 Gennaio si è svolta la Seconda Prova Regionale di qualificazione Cadetti Giovani per il Circolo Scherma Anzio al Palasport di Ariccia, i partecipanti della gara di sabato sono stati Adriano Raguzzi, Andreas Stefanetti, Lorenzo Cafarotti, Matteo Di Noia, Livio Massimo Roberti, Leo Ye e Angelo Pepe. Gli atleti qualificati dovranno andare a Catania superare il girone per poi a qualificarsi alla gara che si terrà sempre a Catania, i qualificati sono: Adriano Raguzzi undicesimo, Lorenzo Cafarotti quindicesimo, Livio Massimo Roberti venticinquesimo, Andreas Stefanetti novesimo, Matteo Di Noia diciassettesimo. Domenica è il turno di Pietro Marchesano Pace, Lorenzo Cafarotti, Roberto Bezzini, Andreas Stefanetti, Matteo Di Noia, Adriano Raguzzi e Valerio Pace, i seguenti atleti riusciranno a passare il girono per poi finire alla dirette, i quali si qualificheranno Roberto Bezzini diciannovesimo e Andreas Stefanetti diciassettesimo. Anche loro voleranno verso Catania.

Gli allenatori e lo staff del Circolo Scherma Anzio sono molto fieri di questi risultati, certi di continuare su questa strada.