Ariccia capitale del gusto: torna la Sagra della Porchetta IGP, tre giorni di festa e grandi eventi

Prenderà il via venerdì 4 settembre la 73ª edizione della Sagra della Porchetta di Ariccia IGP, storico appuntamento promosso dal Comune di Ariccia in collaborazione con il Consorzio Produttori Porchetta di Ariccia IGP. Per tre giorni, fino a domenica 6 settembre, il centro storico diventerà il cuore dell’enogastronomia laziale, con un programma che affianca alla valorizzazione della filiera e della maestria artigiana spettacoli dal vivo, musica, iniziative culturali, attrazioni per le famiglie e appuntamenti dedicati alla storia e alle tradizioni del territorio.

Ad aprire ufficialmente il programma culturale sarà, venerdì 4 settembre alle ore 17:00 nella Sala Maestra di Palazzo Chigi, il convegno “La Porchetta di Ariccia: tradizione, territorio e filiera”. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Staccoli, del presidente del Consorzio Roberto Azzocchi e del vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Barbara Calandrelli. Interverranno lo storico dell’alimentazione Guido Farinelli e il professor Ivo Pulcini, cardiologo, docente all’Università di Tor Vergata, esperto di alimentazione e medicina dello sport e direttore sanitario della S.S. Lazio, che approfondirà gli aspetti nutrizionali e legati al benessere. A moderare l’incontro sarà il giornalista e consigliere del Sistema Castelli Romani Massimiliano Tommasi.

Alle ore 18:00 la manifestazione entrerà ufficialmente nel vivo con il taglio del nastro in Piazza di Corte, accompagnato dal corteo degli Sbandieratori di Cori e dalla Banda Musicale cittadina.

Per il sindaco Gianluca Staccoli, la 73ª edizione rappresenta soprattutto la celebrazione di una tradizione profondamente legata alle radici della città. La Sagra, infatti, non costituisce soltanto uno degli appuntamenti popolari più conosciuti dei Castelli Romani, ma custodisce un importante valore economico e sociale, capace di mettere insieme la cultura dell’accoglienza, le storiche fraschette, le eccellenze gastronomiche e il patrimonio storico-artistico di Ariccia.

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore al Commercio e alle Attività Produttive Barbara Calandrelli, che sottolinea il ruolo della manifestazione quale volano economico per le attività commerciali, i produttori e l’intero indotto del territorio. L’impegno dell’amministrazione comunale è rivolto a garantire un’organizzazione efficiente e accogliente, in grado di valorizzare la qualità dell’offerta enogastronomica e il lavoro quotidiano delle imprese artigiane.

Il presidente del Consorzio Produttori Porchetta di Ariccia IGP, Roberto Azzocchi, pone invece l’accento sul percorso di rinnovamento intrapreso dai produttori, con l’obiettivo di riportare al centro della manifestazione il marchio IGP, la filiera e la maestria artigiana. L’unione degli operatori all’interno del Consorzio rappresenta, secondo Azzocchi, uno strumento fondamentale per tutelare l’eccellenza del prodotto e proporre ai visitatori una manifestazione all’altezza della sua lunga storia.

Ricchissimo anche il calendario degli spettacoli. Venerdì spazio al concerto dell’Orchestraccia in Piazza di Corte e alla musica dei TRI-AGE in Piazza Dante Alighieri. Sabato 5 settembre sarà protagonista lo show “90 Mania The Original”, insieme alla serata danzante con I Charleston. Domenica 6 settembre arriverà uno dei momenti più attesi della Sagra: alle 18:30, in Piazza di Corte, tornerà il tradizionale e spettacolare Lancio dei Panini, con 3.000 panini distribuiti al pubblico.

La giornata conclusiva proseguirà con la musica della tribute band di Rino Gaetano, i Francy B & Band e il dj-set di Pippo Palmieri e Wender dello Zoo di 105, prima del gran finale affidato allo spettacolo pirotecnico.

Durante i tre giorni della Sagra sarà inoltre possibile visitare, alla tariffa promozionale di 5 euro, il Piano Nobile e le Cucine Monumentali di Palazzo Chigi, con apertura dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 24:00. In programma anche visite guidate tematiche alla Locanda Martorelli, curate dall’Archeoclub Aricino Nemorense.

Per gestire il consistente afflusso di visitatori, l’amministrazione comunale ha infine predisposto un piano straordinario per la mobilità, con aree di parcheggio dedicate, servizio navetta e ascensori pubblici gratuiti attivi fino all’1:00. Le principali aree individuate sono quelle dell’Ex Kartodromo di Via di Vallericcia e del Ponte Monumentale.

Dal 4 al 6 settembre Ariccia tornerà così a celebrare uno dei suoi simboli più conosciuti: tre giorni nei quali la Porchetta di Ariccia IGP sarà protagonista di una festa che unisce gastronomia, cultura, spettacolo e tradizione, richiamando nel cuore dei Castelli Romani migliaia di visitatori.