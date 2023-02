ArdeajazzWinter presenta: il violino nel Jazz

Fisio fit

Ritorna Ardeajazz Winter alle ore 20.00 di Sabato 25 Febbraio, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini” del Comune di Ardea in Via Laurentina Km 32.500. Organizzata dall’Associazione Filarmonica di Ardea con il patrocinio del comune di Ardea, l’edizione del 2023 dell’Ardeajazz Winter ha in programma, un concerto da non perdere, con il violinista Mauro Carpi sul palco con Michele Ariodante alla chitarra e Guido Giacomini al Contrabbasso: l’Acustic swing Trio. Da sempre, simbolo per eccellenza della musica “colta” il violino ha in realtà attraversato con la sua voce anche la storia del jazz dimostrando, grazie soprattutto all’indimenticabile arte di Joe Venuti e Stephane Grappelli, di possedere un’anima pienamente “swing”. Proprio per rendere omaggio ai due grandi musicisti, Venuti e Grappelli, e rileggere il loro repertorio, nasce l’Acustic Trio, una formazione di “solo corde” in cui gli equilibri sonori, acustici e raffinati, si fondono con l’energia e il dinamismo del migliore linguaggio jazzistico. Nel repertorio del Trio trovano spazio i grandi autori delle migliori “songs” americane, da Gershwin a Porter ed Ellington ma anche “chicche” come i celebri duetti violino-chitarra di Joe Venuti ed Eddie Lang che segnarono la nascita della musica da camera jazzistica (chamber Jazz). Mauro Carpi, unico titolare di cattedra in Italia per l’insegnamento del Violino Jazz, con il chitarrista Michele Ariodante, hanno preso parte all’incisione di alcuni dischi di Lino Patruno e hanno collaborato con maestri americani del jazz mainstream quali Spiegle Willcox, Evan Christopher e Andy Stein, sono stati apostrofati dalla critica estera come uno dei migliori set nei Festival internazionali Jazz. All’Acustic Trio si aggiunge Guido Giacomini, contrabbassista dei progetti “swing” di Renzo Arbore e dei più importanti jazzisti del panorama nazionale ed internazionale.

La partecipazione alla 6ᵃ edizione di ArdeajazzWinter: il violino nel Jazz, è libera e gratuita ma la prenotazione è obbligatoria e, ricordando il sold-out delle passate edizioni e il numero limitato dei posti, si consiglia di effettuarla il prima possibile.

Info: 3471437326 Fb: Ardeajazz Fb: Ardeafilarmonica

email: ardeafilarmonica@tiscali.it