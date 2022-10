Nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 16:00 verrà inaugurata l’area verde della scuola Elsa Morante, tra via Quattro Novembre e Via Cavalieri di Vittorio Veneto. L’area verde, ricordiamo, fu intitolata alla maestra Carla Marcellini. La maestra Carla Marcellini che per anni si è presa cura dell’Aula verde del plesso di via Monte Grappa è stata tra i maggiori sostenitori della cosiddetta Didattica all’aria aperta.

Un progetto che permette agli alunni di fare l’orto, di piantare gli ortaggi e di scoprire i segreti della natura. È questo il senso di “Naturalmente in classe”, il progetto che grazie al contributo di 10 mila euro di Acea Ambiente ha permesso di realizzare due “aule verdi” nelle scuole di Aprilia, riqualificando degli spazi già in uso degli istituti scolastici nel plesso Elsa Morante di via Montegrappa (Ic Toscanini) e nella scuola Collodi di Campo di Carne. Alla cerimonia di venerdì 14 parteciperanno: il sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’assessore alla Pubblica istruzione Gianluca Fanucci, l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso ed il dirigente scolastico dell’istituto Toscanini Enrico Raponi.

