Anzio: Seminario Cinque Ferite dell’Anima e laboratorio Caviardage

Caviardage è una tecnica creativa di espressione ​artistica e poetica che consiste nel “censurare” parti ​di un testo esistente per far emergere nuove ​parole, frasi o poesie. Il termine “Caviardage” deriva dal francese ​”caviarder”, che significa “censurare” o “annerire”. Il Caviardage®, è stato diffuso in Italia da Tina Festa.

Come si pratica il ​Caviardage?