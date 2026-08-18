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Anziani morti in ambulanza, giudizio immediato per l’ex autista Luca Spada

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore accusato dalla procura di Forlì di omicidio volontario aggravato. Il decreto firmato dal giudice, che fissa la prima udienza davanti alla Corte di Assise di Forlì il 15 ottobre, riguarda la morte della ottantacinquenne Deanna Mambelli durante un trasporto sanitario in ambulanza nel novembre 2025.  

“Il decreto di giudizio immediato apre finalmente il processo davanti alla Corte d’Assise, ed è quanto attendevamo – spiegano in una nota gli avvocati Massimiliano Starni e Massimo Mambelli, legali dei familiari della donna – Le persone offese si costituiranno parte civile e affronteranno il dibattimento senza esitazione alcuna: gli elementi raccolti dagli inquirenti sono di eccezionale consistenza e non temiamo in alcun modo il vaglio dell’aula. Confidiamo che il processo restituisca a Deanna Mambelli e ai suoi familiari la verità che meritano”.  

Su altre morte sospette il lavoro degli inquirenti sta andando avanti.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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