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Agricoltura, Forattini (Pd): “Non possiamo lasciare gli agricoltori a mani nude”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Penso che si possa guardare al futuro dell’agricoltura partendo dall’Europa. È di prossima approvazione il Tea (Tecnologie di Evoluzione Assistita) in Italia. Spero che tutto venga approvato quanto prima perché non possiamo lasciare gli agricoltori a mani nude. Devono rispondere a una crisi climatica sempre più importante e a delle frequenti epizoozie che mettono in crisi le culture”. A dirlo è Antonella Forattini, membro della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati durante la prima giornata del Food&Science Festival di Mantova. 

“È il decimo anno di questo festival, io sono mantovana e per cui per me è un piacere e un onore poter essere qui. È un’edizione straordinaria che mette insieme il mondo della scienza con il mondo dell’agricoltura, c’è tanto bisogno di questo. Il programma è molto ampio, io spero che ci sia anche un ritorno di pubblico ma soprattutto spero porti concretezza. La politica deve dare le risposte ad un settore che è un fortemente è in crisi” conclude Forattini. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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