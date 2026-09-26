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Antonelli: “A Baku il week-end più difficile dell’anno ma ho conquistato punti per la classifica mondiale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Alla fine è stato il mio weekend più difficile dell’anno. Dopo quello che è successo in qualifica siamo riusciti a limitare i danni, per cui devo accontentarmi di questo quinto posto”. Così il leader del mondiale Kimi Antonelli dopo il 5° posto nel Gp dell’Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku, ottenuto dopo essere partito dalla 16/a posizione in griglia. Antonelli mantiene comunque 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, oggi vincitore della gara. “Il passo era davvero buono e la macchina si comportava benissimo purtroppo siamo rimasti bloccati nel traffico nei primi giri e su un tracciato cittadino come questo perdere tempo all’inizio ti condiziona tutto il resto della corsa -sottolinea il ventenne emilano della Mercedes al microfono di Sky Sport-. Devo ringraziare immensamente i ragazzi del box: hanno fatto un lavoro straordinario per rimettere a posto la vettura dopo il mio errore di ieri in qualifica. La macchina era perfetta. Guardando il lato positivo, abbiamo dimostrato che il ritmo c’era e raccogliere questi punti in una giornata così complessa è fondamentale per la classifica. Ora resettiamo subito e pensiamo alla prossima gara, dove non voglio ripetere gli stessi errori”.  

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