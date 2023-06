Andressa saluta la Roma

La Roma e Andressa si salutano su Instagram in cui la brasiliana ringrazia con un commento al post della società giallorossa.

Un saluto tutto social quello tra la Roma e Andressa. La squadra capitolina scrive infatti così:

Grazie di tutto , in bocca al lupo per il futuro 💛❤️

La brasiiana risponde invece così:

Ciaooo Romanista, è giunto il momento di salutarci. Ho passato 4 anni incredibili con tutti voi. Amerò questa squadra e questa città per sempre, ovunque io sia sarò un romanista in più. molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo costruito insieme. Sono molto grato al club per aver creduto in me nel 2019 per portare la Roma ad un altro livello nel calcio italiano e sono felice di raggiungere questo obiettivo chiudendo questo incredibile ciclo con la Roma e lasciando il club a un livello superiore.

Grazie e Grazie avrò sempre la Roma nel cuore. Arrivederci 😭

Giallorossa è unica, questa maglia è magica per me, eh eh. Tu lo sai la domenica ovunque giocherai ti seguirò, oh oh”. 💛❤️