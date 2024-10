Amare è … cantare” IIIª edizione: Numerosissime le adesioni pervenute per la rassegna delle scuole in occasione del 134° anniversario di Santa Maria Goretti

Anche quest’anno la Rassegna dei cori delle scuole in occasione del 134°’anniversario della nascita di Santa Maria Goretti organizzata dal Santuario insieme con il gruppo giovani, la Corale cittadina e con il patrocinio del Comune di Nettuno ha riscosso grandissima adesione.

Saranno centinaia i bambini che si esibiranno in Santuario il giorno 26 ottobre alle 18:15.

Graditissimi ospiti di quest’anno: l’Istituto Comprensivo Nettuno I con il plesso Rodari, l’Istituto Comprensivo Nettuno II, l’Istituto Comprensivo Nettuno III con i plessi Castellani, Cadolino e Santa Barbara e l’Istituto Santa Lucia Filippini.

Il progetto didattico prevede che gli alunni insieme con gli insegnanti, scelgano un brano con il quale esibirsi che richiami l’amore fraterno inteso in ogni sua forma.

I piccoli alunni canteranno alla presenza delle autorità civili, dei dirigenti, di una commissione di esperti in musica e della comunità tutta. Le loro voci consentiranno di trascorrere un pomeriggio di grandi emozioni. L’evento ideato, che inizia a costituire un appuntamento fisso, è volto a condividere momenti di comunione fraterna unendo alla passione per il bel canto la conoscenza e la valorizzazione di una Santa Bambina che esprime importanti valori tra cui la purezza il perdono e la generosità. Già dal 2015 il Santuario ha iniziato una collaborazione con le scuole, inizialmente proponendo attività quali la realizzazione di cartelloni brani e poesie che descrivessero la vita della Santa. Si è poi pensato ad una rassegna canora, costituendo il canto una lingua universale capace di unire etnie diverse e confessioni religiose diverse. Il perdono e l’amore sono infatti valori universalmente validi, capaci di superare ogni diversità. “Considerato il risultato delle precedenti edizioni e le adesioni pervenute in questa, il progetto didattico “Amare è…cantare” rappresenta uno dei momenti unitivi della nostra comunità, testimonianza che se si vuole si può collaborare tutti insieme per un fine comune. Santa Maria Goretti è compatrona particolare della Città di Nettuno e la rassegna rappresenta oltre che momento di riflessione, occasione di inaugurazione dell’anno scolastico appena iniziato”– dichiara il rettore del Santuario padre Pasquale Gravante.

L’ intera comunità Passionista, il gruppo “Giovani del Santuario”, il consiglio direttivo della Corale “Città di Nettuno” ringraziano sentitamente i dirigenti scolastici, gli alunni e le famiglie per aver aderito così numerosi.

