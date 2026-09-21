Alzheimer, la memoria può svanire ma le emozioni restano: il messaggio di Gruppo Demetra (VIDEO)

Ci sono ricordi che resistono al tempo e altri che lentamente diventano più difficili da raggiungere. Ma dietro una diagnosi di Alzheimer continua sempre a esserci una persona, con la propria storia, le proprie emozioni e il bisogno di sentirsi accolta, accompagnata e rispettata.

È questo il messaggio che Gruppo Demetra vuole sottolineare in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che si celebra oggi, 21 settembre, appuntamento internazionale dedicato alla sensibilizzazione sull’Alzheimer e sulle altre forme di demenza.

Una giornata che non deve essere soltanto una ricorrenza sul calendario, ma un’occasione per accendere i riflettori su una realtà che coinvolge direttamente non soltanto chi affronta la malattia, ma anche familiari, caregiver, operatori e professionisti che ogni giorno accompagnano percorsi spesso complessi.

Per chi opera quotidianamente accanto alle persone anziane, infatti, l’Alzheimer non è soltanto una patologia da affrontare dal punto di vista sanitario. Significa confrontarsi con cambiamenti profondi nella quotidianità, nelle relazioni e nell’autonomia della persona, costruendo intorno all’ospite un ambiente capace di offrire assistenza ma anche sicurezza, stimoli, relazioni e affetto.

È su questa filosofia che si sviluppa il lavoro di Gruppo Demetra, realtà specializzata nei servizi residenziali e assistenziali rivolti alla terza età, attraverso un modello che mette al centro l’anziano, la sua individualità e il rapporto costante con la famiglia.

Nelle strutture Demetra l’assistenza si accompagna ad attività finalizzate a mantenere e stimolare, per quanto possibile, le capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti: dalla stimolazione cognitiva alla fisioterapia, dalla musicoterapia all’arteterapia, dalla ginnastica dolce alla pet therapy, insieme alle attività sociali, ricreative e di gruppo.

Perché anche quando la memoria diventa fragile possono restare le emozioni. Una voce conosciuta, una musica, un sorriso, una carezza, un gesto apparentemente semplice possono continuare ad avere un significato profondo.

Lo raccontano anche le immagini e il video realizzato da Gruppo Demetra in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, testimonianza di una quotidianità nella quale assistenza e professionalità si incontrano con la dimensione più umana della cura.

La giornata del 21 settembre diventa così anche un’occasione per riconoscere il lavoro di chi ogni giorno è accanto alle persone affette da Alzheimer e alle loro famiglie. Una rete fatta di operatori, professionisti e caregiver nella quale la qualità dell’assistenza deve procedere insieme al rispetto della dignità della persona.

Ed è proprio quando alcuni ricordi iniziano a svanire che acquistano ancora più valore i momenti vissuti nel presente.

Un principio che Gruppo Demetra racchiude in poche parole: “Ogni momento conta”.

Perché la memoria può cambiare, ma il valore della persona resta.

Per conoscere Gruppo Demetra, le strutture e le attività:

Sito ufficiale: https://www.gruppodemetra.net/

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